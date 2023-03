Todo lo que se sabe de la violación grupal a una niña de 11 años en Badalona

Los Mossos d'Esquadra están investigando una violación grupal a una niña de 11 años en un centro comercial de Badalona (Barcelona), que se habría producido el pasado mes de diciembre. Fue el hermano de la víctima quien alertó, meses después, de que estaba circulando un vídeo en el que aparecía ella con determinados comportamientos sexuales.

A partir de ahí los Mossos iniciaron una investigación que, de momento, se ha saldado con cinco detenidos aunque todo apunta a que hay un sexto al que no se ha podido identificar porque el resto de implicados no han querido revelar su nombre. Tres de los detenidos son inimputables por ser menores de 14 años. Uno de los otros dos detenidos tiene antecedentes por agresión sexual, por lo que se ha decretado su internamiento en un centro. El otro está en libertad vigilada.

Según ha denunciado la familia de la víctima, la niña estaba viendo ropa en un escaparate cuando estos chicos la abordaron, uno de ellos con un cuchillo en la mano, y tras amenazarla se la llevaron a los lavabos donde "hicieron lo que querían con ella", explicó su propia hermana en TV3. Cuando la niña salió de los baños se dirigió a un vigilante de seguridad que no la creyó y la despachó contestándole: "qué dices, vete para allá".

La familia de de la víctima ha denunciado en los últimos días amenazas de muerte hacia el hermano, que fue quien alertó de este hecho, por parte de algún familiar o del entorno de los presuntos agresores. La situación es tal que el menor ha tenido que ir este jueves al instituto protegido por una escolta de paisano de los Mossos d'Esquadra. La familia también cuenta con protección estática en las inmediaciones de su domicilio.

Según ha explicado el periodista Manu Marlasca en 'Julia en la Onda' la mayoría de los presuntos agresores provienen de "familias tan desestructuradas que algunos ya estaban a cargo de los servicios sociales".

Uno de los problemas de la investigación es que nadie ha sido capaz de encontrar a ese vigilante de seguridad que, según ha explicado la familia no ayudó a la víctima. "No sabemos si lo que encontró (la niña) fue un vigilante o una figura que ella identificó como un vigilante", explica Marlasca.

"No olvidemos que estamos hablando de una niña de once años, con el estrés postraumático que puede tener alguien que ha sufrido esa experiencia. Lógicamente hay lagunas no porque la cría no tenga credibilidad sino porque son las lagunas propias que tiene una víctima de una agresión sexual y, además, una niña de once años".