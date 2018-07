José Sanclemente “La CÍA está detrás de Google y Facebook”

José Sanclemente, analista y asesor de medios de comunicación, presenta ‘Tienes que contarlo’. Es un thriller que comienza ‘Un periodista económico ha sido asesinado…’, afirma que no es un thriller pero esto no significa que el futuro del periodismo sea negro, sino que es un medio de poder para los ciudadanos.

Sanclemente habla de la crisis de la publicidad en los medios, lo que conlleva a que las informaciones sean menos consistentes y se alejen de la verdad para favorecer a los anunciantes. Esta crisis se ha podido ver aquí en España, con Antonio Alemany y en Gran Bretaña con el tema de las escuchas ilegales de News Corporation.

“Los editores no son como los de antes, buscan rodearse de financieros”; esta reflexión puede leerse en la novela y esto conlleva a que la información no sea siempre de lo más fidedigna. Afirma respecto al tema de la información periodística que “en la empresa periodística si se toca el periodismo, las fuentes no se contrastan y la información no es buena, lo termina notando el lector”.

Habla del fenómeno de Internet, lugar donde, no sólo estamos monitorizados, sino que estamos siendo espiados para ver qué puede pasar en el futuro. José ha investigado acerca de la CÍA, que se encuentra detrás de Google y Facebook, y ha llegado a la conclusión de que espían para tenernos controlados y monitorizados. Él afirma que “Twitter se ha convertido en un cajón de sastre, todo allí es susceptible de ser falso y bajo intereses”.

Ha asesorado a un nuevo periódico de la web, con Ignacio Escolar, ‘El Diario’. Sanclemente cuenta que se trata de un periodismo que se acerca al ciudadano hecho por periodistas, “es un buen lugar para que uno se re-encuentre con un buen periodismo”.