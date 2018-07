Fernando Tejero ‘Que nadie nos quite la ilusión por seguir haciendo cine’

Nuestro invitado de hoy es Fernando Tejero, que presenta su última película que es ‘En fuera de juego’. Ha hecho varias películas en las que el tema es el fútbol, pero cuenta que a él no le gusta ‘tengo una cuenta pendiente con este deporte’.

La historia que cuenta la película es la de dos representantes de futbolistas que son muy distintos, Tejero representa al típico pícaro español; ambos tienen un contrato de representación con el mismo chico y tienen que luchar por ver quién se lo queda. Para él es una película entretenida y cree que va a funcionar muy bien; nos cuenta que la pretensión de la película es pasar un rato divertido y olvidarse de la situación actual del país. La película recibió muy buenas críticas en el Festival de Málaga, también ayer en Barcelona donde se realizó el prestreno.

Algunas de las mejores frases de la película son ‘nadie sabe nada de fútbol, pero todo el mundo habla y habla’, él cree que todo el mundo va de entendido y que si no se es neutro no se entiende; ‘el fútbol es el fútbol, memoriza esta frase porque es mágica’, una de las frases más recurrentes en la película. En la película hay varios cameos, uno es el de Iker Casillas que acudió al rodaje gracias a una llamada de Fernando.

Repasamos cómo ha sido su carrera profesional y cómo fueron sus inicios; cuenta que él siempre ha sido muy tozudo y que sabía desde pequeño lo que quería, se trasladó a Madrid para conseguir su sueño. Actualmente la situación del cine español no es muy buena, ya que ‘parece que no resulta rentable’, Fernando dice que no hay que tirar la toalla y ruega ‘que nadie nos quite la ilusión por seguir haciendo cine’. Va a volver a la televisión para hacer tres capítulos en la serie ‘La que se avecina’ y después hará teatro con Pepón Nieto, también nos desvela otros proyectos que tiene en mente.