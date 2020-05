Antonio Martínez Duarte, jefe de la Brigada Central de Estupefacientes: "España ahora es un muro de contención del narcotráfico"

En estos días de confinamiento los narcotraficantes no han parado de intentar mover droga. Sin embargo, la Policía Nacional en diez días ha conseguido incautar más de 10.000 kilos de estupefacientes. "En la Brigada Central de Estupefacientes, que cumple 52 años, nunca ha habido un caso de corrupción", asevera Antonio Martínez Duarte, jefe de la Brigada.

"Una de las explicaciones lógicas a este aluvión de droga es que pensaban que la Policía iba a estar más distraída, pero no es así, nosotros no podemos frenar nuestro trabajo", explica el comisario."Hemos detectado que las organizaciones no han parado: sobre todo en tema de cocaína y hachís".

El último gran éxito de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional ha sido la 'Operación Donkey'. "Se han intervenido 4.500 kilos de cocaína a bordo de un buque y lo más importante: se ha desmantelado a una organización de narcolancheros", nos explica el comisario Antonio Martínez Duarte sobre el golpe que el cuerpo que dirige ha dado contra el narcotráfico en Galicia.

La historia del narco en Galicia parece que no termina nunca. "Es un negocio muy rentable, y los lancheros son expertos en la orografía gallega", apunta.Era vox populi que los hermanos Santórum estaban detrás de esta operación, uno de ellos, Juan Carlos Santórum, al que se considera el cerebro del entramado, ha conseguido darse a la fuga, aunque Martínez Duarte asegura que están detrás de él y considera que es cuestión de tiempo que lo cacen.

"Investigar el tráfico de drogas en cualquier punto de España es muy difícil: es complejo relacionar la droga con el malo; tienen muchísimo dinero y están muy bien asesorados", explica el comisario. En el caso del campo de Gibraltar, asegura que la Policía en los últimos años se ha conseguido que la presión sea más evidente y los traficantes de la zona ya no son "tan ostentosos".

"Hemos visto como la presión policial que hemos llevado con muchas organizaciones ha convertido España en un muro de contención", explica el comisario. "Utilizan la costa occidental de África como punto de llegada y dan el salto a Europa directamente a los puertos de Bélgica y Holanda, también detectamos una nueva ruta al este de Europa a través del estrecho de Gibraltar", informa Duarte. "Desde Colombia nos tienen miedo e intentan evitar por nuestros puertos", asegura.

LA DROGA DE 'BREAKING BAD', ¿DE MODA?

"Entre el año pasado y este se han interceptado más de 2.000 kilos de metanfetamina en España, pero aquí no se consume, sino que nuestro país funciona más como lugar de tránsito", asegura el comisario. Martínez Duarte zanja: "Con el narcotráfico ningún país ha acabado nunca, no pensamos acabar con ello pero si con las organizaciones que se lucran con la droga".