Territorio Comanche: Portadas polémicas en la historia del pop y del rock

Spencer Elden, que de niño apareció en la famosa portada del disco "Nevermind" de Nirvana, ha denunciado a los exintegrantes y herederos del grupo y les acusó de pornografía infantil.

"La demanda la pone un niñato y un bobo que ha intentado vivir toda la vida de ese hecho cuando él mismo ha participado en sesiones de fotos sumergiéndose en una piscina en los aniversarios del disco", "La verdad refleja su alma, un bebé persiguiendo pasta". Estos han sido solo algunos de los comentarios que han hecho los comancheros.

En la historia del pop y del rock hay muchas portadas polémicas que siempre tenían que ver con excesos eróticos. Repasamos algunas de ellas con Antón Reixa, quien ha reconocido que estas añaden un gran marketing al grupo.

Se cumplen 20 años del 11-S. "Una imagen que todos tenemos grabada a fuego en nuestro álbum histórico personal", ha dicho Carmen Juan. ¿Dónde estaban en ese momento cada uno de los miembros del comanche?

Vamos con la playlist que nos ha preparado Máximo Pradera para recordar el atentado. En la lista ha añadido, "I can´t see New York" de Tori Amos, una canción espiritual que se imagina que su alter ego sobrevuela la ciudad justo cuando han chocado los aviones: "Es una canción muy sentida, con muy buen gusto que da imagen de un historicismo espeluznante". También ha sonado "Freedom" de Paul McCartney, quien estaba viajando en un avión y vio las imágenes del atentado en directo en la pantalla del asiento.

Santi Segurola también nos ha traído 15 canciones de septiembre porque "es el mes más poético del año". En su propuesta ha añadido "Septiembre", de Los Enemigos o "Pesadilla en el parque de atracciones", de Los Planetas, entre otras. En las redes de JELO hemos compartido la lista de Spotify que Santi Segurola ha creado con estas y más canciones.

Mientras, Elvis Costello, lanza una edición en español de su álbum de 1978, This Year's Model. La novedad es que estará completamente en español y contará con grandes figuras de la música latina. Dentro de estos destacan nombres como Juanes, Carolina Durante o Amaral. ¿Con qué se quedan con la reinterpretación o la original?

Esta semana se han ido dos grandes actores : Jean Paul Belmondo y Michael K. Williams.

"Territorio Comanche" siempre ha recomendado la serie, "The Wire". Y es que, el personaje que interpretaba K. Williams, Omar Little, "uno de los mejores personajes jamás creados para la ficción. Un villano que robaba a los traficantes pero era un malo con buen corazón", ha apuntado Núria Torreblanca. ¿Qué tiene de especial Omar Little? Lo averiguamos.

Desamor y amor

Miqui Otero se mete en el jardín de las rupturas y las separaciones, aunque ha asegurado que no es un tema biográfico. Entre otros estrenos de versiones, ha destacado la de "Secretos de un matrimonio", la nueva versión protagonizada por Oscar Isaac y Jessica Chastain".

Aunque Miqui, ha puntualizado que la historia curiosa es la original: "La versión del 1973 mostraba la radiografía de una relación atormentada y se duplicó la tasa de divorcios en Suiza viendo la serie".

Mientras Adánez nos ha hablado del amor y ha contado la legendaria historia de amor de dos grandes intelectuales del siglo XX: Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. "Esta es una pareja que da lugar a un enjambre de relaciones", ha explicado Noelia.

Ambos compartían como filosofía de vida el existencialismo, por lo que vivieron con una "transparencia absoluta": "Eran lo que Sartre denominaba un "amor necesario". Sin embargo, traían consigo toda una serie de amores contingentes. Cada vez que llegaba una tercera persona a la relación se lo contaban y mantuvieron diversos tríos sentimentales", ha desvelado Adánez.