Las secuelas de las compras compulsivas de marzo por culpa del coronavirus

Unos días antes de decretarse el estado de alarma, la fiebre que se vivió en las tiendas por conseguir rollos de papel de wáter, seguido de la levadura, la lejía, los aperitivos, etc, fue copando noticias y redes sociales. Cada semana había un producto estrella que se agotaba y dejaba las estanterías tiritando.

Ahora que han pasado cuatro meses, es hora de hacer balance de nuestras despensas y así lo ha hecho uno de los oyentes de Julia en la Onda, el Agente Smint, a quien se le ocurrió lanzar el siguiente tuit:

"Por 25 pesetas, cosas que compraste en marzo como si se acabara el mundo, y que a día de hoy todavía te quedan en casa, como por ejemplo el papel higiénico. Un, dos, tres responda otra vez".

Entre las respuestas más divertidas, la de Aro Aro: "Yo me gasté casi 200 euros en gasoil aprovechando que estaba por los suelos. Ahora estoy esperando a que se ponga caro para decir lo que me he ahorrado. Sí, soy gilipollas".

Por su parte, Marieta reconoce que compró 100 mascarillas por Amazon "a precio de sangre de unicornio", mientras que PinkyGrace afirma que "guantes para empapelar la Alhambra".

La gente compró caldo de pollo, leche, garbanzos en bote, harina o "la puta bici estática", contesta uno. Incluso hay una chica que se compró el Satisfyer porque iba a pasar tres meses sin su chico, y ahora dice que ya no necesita a su novio.