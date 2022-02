¿Por qué el acusado de difundir fotos privadas de la víctima de 'La Manada' no se ha presentado al juicio?

La Justicia ha determinado el ingreso en prisión del acusado por difundir fotografías y datos personales de la víctima de 'La Manada', ya que este miércoles debía presentarse ante la jueza para declarar aunque no lo ha hecho.

El abogado de la defensa ha renunciado a seguir defendiendo al acusado después de intentar localizar a su representado. El acusado iba a ser juzgado por los presuntos delitos de revelación de secretos y contra la integridad moral, y por el momento, no hay nueva fecha de juicio señalada.

La magistrada, de acuerdo con las peticiones de la fiscalía y las acusaciones, ha acordado estas medidas para garantizar su comparecencia el día que se fije el juicio.

Luis Rendueles nos explica que su abogado no sabía que no se iba a presentar y la única persona que ha dado una razón ha sido la hermana del acusado. Ha dicho que se encontraba ingresado en el hospital, pero está siendo investigado porque no lo ha justificado.

¿Dónde está realmente el acusado?

Las fotografías y vídeos que difundió tuvieron mucho éxito en internet y los vieron más de 100.000 personas y estuvieron acompañados de la frase "no hay cojones". La principal argumentación que iba a llevar su abogado es que los demás también hicieron esto y él los siguió.

Además, hay otras siete personas acusadas de enviar este material de la víctima y varios procedimientos en marcha para que todos ellos pasen por la Justicia.