Julia Otero: "Aumenta la xenofobia justo cuando más falta nos hacen los brazos que llegan de fuera"

Tenemos un elefante en la habitación y no podemos seguir disimulando como si no lo viéramos. España envejece y no se reproduce. O sea, que los números de las pensiones no salen.

Esta mañana, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) ha publicado un estudio en el que calcula que en 2023 las pensiones contributivas acumularon un déficit de casi 56.000 millones. Eso es el 3,8 del PIB.

Aunque se incentive que los españoles retrasemos la edad de jubilación, los ingresos netos por cotizaciones sociales no cubren por sí mismos el gasto de las pensiones y claro, la previsión para el futuro es el empeoramiento.

El Banco de España también acaba de hacer una estimación y afirma que en 2050 España va a necesitar 24 millones de inmigrantes para sostener el equilibrio entre trabajadores y pensionistas. La paradoja es extraordinaria. Aumenta la xenofobia justo cuando más falta nos hacen los brazos que llegan de fuera.

La natalidad en Occidente está en retroceso, incluso donde hay políticas muy activas, como en Hungría, donde a las familias con cuatro hijos, se las exime por completo de pagar impuestos.