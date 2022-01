Persona física y un señor de Murcia: "En el Benidorm Fest la verdadera ganadora ha sido la ranciedad"

La campaña electoral en Castilla y León no deja de dar grandes momentos, sobre todo durante el fin de semana, cuando los políticos "se ponen a tope".

Raquel Martos destaca el "tono apretado" de Pedro Sánchez en su último mitin para apoyar a Tudanca. Para apoyar al candidato popular, estuvo el ex presidente José María Aznar, con una visita "poco cálida" para arropar a Pablo Casado. El ex presidente aseguró que faltan "referentes fuertes", aunque luego ha aclarado que no hablaba en clave interna del PP.

Rafa Nadal ha hecho historia este fin de semana conquistando su 21º Grand Slam y Pedro Vera repasa los titulares de la prensa que ha reflejado esta victoria de la forma más "rancia".

Por último, nuestro señor de Murcia se hace eco de la polémica del fin de semana: el resultado de la votación del Benidorm Fest sobre la que Pedro Vera opina que "la auténtica ganadora fue la ranciedad".