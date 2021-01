El Orden Mundial: El conflicto entre AstraZeneca y la Unión Europea

¿Qué está ocurriendo con el suministro de las vacunas? Ahora estamos recibiendo las vacunas de Moderna y Pfizer/BioNTecH. Se iba a sumar AstraZeneca para poder vacunar a "mansalva". Sin embargo, la farmacéutica AstraZeneca ha dicho que iba a recortar las entregas un 60% a la Unión Europea por un problema logístico. No obstante, sí van a priorizar las entregas a Reino Unido porque las encargó antes... otros países como Canadá, Israel y Emiratos Árabes también están antes en la lista de entrega que la Unión Europea. La Comisión Europea se ha quejado de que esto "no es un mercado". AstraZeneca asegura que ellos no se comprometieron a entregar todas las vacunas a tiempo sino a poner todo su esfuerzo en que así fuera. Además, la farmacéutica no ha especificado cuál es la planta en la que están teniendo problemas para fabricar la vacuna...

Las acusas contra AstraZeneca

Es un juego del gato y el ratón... La Comisión pide que se enseñe el contrato pero las farmacéuticas no lo hacen. Ya es mala suerte que la planta de vacunas que surte a Europa sea la que no funciona... ¿Por qué hay tantas sospechas de que AstraZeneca está vendiendo sus vacunas al mejor postor dosis que ya ha pagado la UE? No se puede saber a ciencia cierta porque se desconozcan los contratos. Pero la sospecha es que han aprovechado para prometer más dosis de las que pueden abarcar. Han aprovechado para vender dosis a precios mayores a otros países. AstraZeneca lo niega, pero parece que ahora se dan cuenta de que no pueden suministrar las dosis a todos los compradores y están repartiendo las vacunas a los países que cerraron antes sus contratos y a los que más pagaron por la vacuna.

¿Existe un juego político también en este reparto? Tanto Boris Johnson como Benjamín Netanyahu están jugando a reforzar su nacionalismo y su posición...

Retroceden los derechos en Polonia

Además, Fernando Arancón y Eduardo Saldaña responden a otras de nuestras dudas sobre lo que ocurre en el panorama internacional: ¿Por qué en Polonia se ha suprimido el supuesto de la malformación del feto en la ley del derecho al aborto? ¿Cuáles son los motivos de que sea el único país de la Unión Europea en la que se ha producido un retroceso en este derecho?

