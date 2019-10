Mesa de Redacción: Se ponen de moda las series "aceleradas"

La llamada ha sido con Julián Estévez, profesor de la Universidad del País Vasco, investigador en Inteligencia Artificial y Robótica. Ha hablado del estudio que están haciendo con politólogos sobre las menciones de estos días de precampaña de los partidos políticos en los diferentes medios digitales.

Ya estamos en Halloween, por lo que hablamos con actores que trabajan en los túneles del terror y con personas que tienen la costumbre de asustar a sus familiares en casa. Nueva York prohíbe el foie gras en tiendas y restaurantes.

En Argentina la imagen de un presidente de mesa electoral en chándal le convierte en el personaje de la semana. También hablamos del prejuicio del chándal, y de un agricultor catalán que se especializa en el cultivo de calabazas gigantes.

Clara Jiménez Cruz, de Maldita Hemeroteca, con su consultorio bulero y la campaña disuasoria para los votantes de izquierdas, con la sombra sospechosa de algunos miembros vinculados directamente al Partido Popular. Y Edu de Vicente comenta los estrenos de "Sorry, we missed you", "La trinchera infinita" y "La Oveja Shaun-Granjaguedon".