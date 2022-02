Sanitarios del Hospital 12 de octubre piden ayudas para un programa que salva la vida a niños en estado crítico

Marina Martínez Vicens nos habla en 'Julia en la onda' sobre la petición que están realizando un grupo de pediatras, enfermeras y cirujanos del Hospital 12 de octubre de Madrid. Solicitan la creación de un programa nacional para una técnica que llevan años aplicando y que ha permitido salvar la vida a muchos niños, pero que no recibe ninguna ayuda pública: el ECMO.

¿En qué consiste el ECMO?

El ECMO es una máquina mágica que suple temporalmente las funciones cardiaca y/o pulmonar y que se usa cuando todos los tratamientos fallan y el niño tiene muchas posibilidades de fallecer. No está en todos los hospitales, solo en algunos porque requiere de una gran especialización del equipo. Lo tienen en Málaga, en el Vall d´Hebrón de Barcelona. El 12 de octubre es pionero en ECMO pediátrico.

Cuando un niño se pone tan malo que incluso es peligroso trasladarlo, se pone en marcha el equipo A: cirujano, enfermeras especializadas y pediatras.

Sylvia Belda, coordinadora del programa de transporte en ECMO y adjunta de la UCI pediátrica del hospital 12 de octubre, puso en marcha este programa y todos los que la integran esperan en cualquier momento una llamada de móvil que los saca de donde estén para ponerse en marcha a toda velocidad. Pero tienen varios problemas, todos burocráticos. El primero es que no tienen un vehículo asignado y depende de que los vayan a buscar.

No solo se trata de tiempo. La máquina necesita de una toma de corriente que algunas ambulancias que les han recogido eran insuficientes. Necesitan un plan nacional que agilice y facilite este programa que puede salvar tantas vidas. Como la ONT. No puede depender solo de la buena voluntad de los implicados. Y que se informe de su existencia a los centros. Ellos lo hacen desde 2012 y han hecho 39 traslados, 10 en el último año porque se corre la voz entre los médicos. Pero no es suficiente.