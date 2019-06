Antonio Jiménez, el candidato que abandona Vox porque tiene "el corazón independentista"

Antonio Jiménez, candidato de Vox en el municipio de Alfarrás (Lleida) ha estado en Julia en la Onda para explicar su dimisión. "Mis ideas son incompatibles con Vox. Yo me considero catalán, mi corazón es independentista. Amo Cataluña", declara.

Se disculpa "por haber defraudado a todos los catalanes" y asegura que "más que nunca" va a luchar con su colectivo "para los ciudadanos y ciudadanas de Alfarrás".

¿Por qué se presentó a las elecciones bajo las siglas de Vox? No es militante del partido. Asegura que el día que le propusieron ser candidato "fue un día loco". "No me lo pensé bien, me dijeron que estaban en contra del racismo, me mintieron", nos explica. "He abierto los ojos y por eso he tenido que dimitir", zanja Antonio Jiménez, que se siente utilizado por el partido.