Maldita Hemeroteca: El Gobierno sabía desde abril que podía bajar el IVA de las mascarillas

Julio Montes nos trae un nuevo capítulo del IVA de las mascarillas. Después de varios meses de debate, el Gobierno anunció la reducción al 4% del IVA de las mascarillas. Un anuncio que llegaba según la portavoz María Jesús Montero, tras la confirmación de la Comisión Europea.

"Tomamos esta decisión una vez que la comisión europea nos confirmó por escrito que no abrirá procedimiento de infracción a nuestro país por incumplir la normativa", aseguró en noviembre la ministra.

Sin embargo, esta comunicación fue enviada el pasado 3 de abril a todos los estados miembro. No obstante, desde el Ministerio de Hacienda insisten en que no les quedó claro hasta noviembre: "No nos quedaba claro o no si se iba a sancionar por el IVA de las mascarillas".