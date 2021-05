La tele con Monegal: Wyoming y la 'faraona' Díaz Ayuso

El Gran Wyoming anoche en 'El Intermedio' quiso hacer un homenaje al exlíder de UP, Pablo Iglesias. Así, dio un discurso donde decía que se arañaba la cara y le entró depresión por las elecciones del 4M. El presentador se acerca a una tumba que en su lápida pone 'Pablo Iglesias (2014-2021)' y le recuerda que "no somos nada, unas veces no somos nada y otra nos hacemos registradores de la propiedad en Santa Pola".

En el mismo programa, Cristina Gallego imita a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, como la 'faraona'. Wyoming se arrodillaba ante ella mientras ella cantaba una melodía llamada "libre".

En otros temas, Monegal nos trae los consejos de Carlos Latre en 'El Hormiguero' para ser buen imitador: "No hay que fijarse en la cara, sino solo en la voz, su tono, el ritmo...". Además, señaló que algunas voces son muy similares aunque no lo parezca, como Aznar o Almeida.