La tele con Monegal: Will Smith y el incidente de los Oscar que ha dado la vuelta al mundo

Como no puede ser de otra manera, el incidente que en la noche de ayer protagonizó Will Smith durante la gala de los Oscar está en boca de todos. El actor protagonizó uno de los momentos televisivos más surrealistas que se recuerdan cuando saltó al escenario para abofetear al cómico Chris Rock por sus comentarios en tono irónico sobre la alopecia de su mujer.

Nuestro experto televisivo, Ferrán Monegal, se pregunta "¿por qué no fue Jada P. Smith, la mujer de Will Smith, la que se levantó a mostrar su desacuerdo con la broma?" Este comportamiento, al que de acuerdo con Julia Otero tacha de "machista" y "violento", fue la gran anécdota de la noche y despertó todo tipo de críticas y opiniones en torno a la propia reacción del actor, si la broma de Chris Rock fue o no para tanto y qué hubiera pasado si la agresión la hubiera llevado a cabo Jada o si Will hubiera sido un hombre blanco.

Los cuerpos femeninos en 'Encuentros Inesperados'

Hablamos también de la nueva entrega de 'Encuentros Inesperados', el programa conducido por Mamen Mendizábal en 'La Sexta' que reunió a Esperanza Aguirre, Mala Rodríguez, Luz Sánchez Mellado y Carolina Iglesias en torno a una mesa en la que debatieron sobre los clichés en torno a los cuerpos femeninos y el movimiento feminista.