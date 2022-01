La tele con Monegal: La respuesta de Margarita Robles ante el conflicto ruso en 'El Objetivo'

LEER MÁS La tele con Monegal: las inoportunas declaraciones de Celia Villalobos

Tras varios días de amenazas y ataques entre los distintos gobiernos y organizaciones internacionales, el conflicto entre Ucrania y Rusia continúa en su punto álgido de tensión. Desde España, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha respondido en varias ocasiones sobre la respuesta que dará nuestro país en sintonía con la OTAN.

La respuesta de España ante el conflicto

Concretamente, desde el ministerio de Defensa, Margarita Robles ha acaparado la atención de los medios, también de 'El Objetivo', el programa de 'La Sexta' conducido por Ana Pastor que ayer la tuvo en plató.

Según Monegal, "dependiendo del canal se minimiza o no el valor que podría tener una nueva guerra abierta", la cual enfrentaría a Rusia con el mundo. Sobre la figura de la ministra, Monegal asegura que ésta "siempre debe contemporizar", y prueba de ello fue cuando respondió con un "no me acuerdo" a la pregunta de Pastor sobre si votó o no en el referéndum sobre la OTAN.

La preselección de TVE para Eurovisión

También hablamos de la celebración de la primera semifinal del 'Benidorm Fest', que se celebró ayer en el Palacio de Deportes de la ciudad y que clasificó a Chanel, Tanxugueiras, Blanca Paloma y Varry Brava para la final.

Los encargados de dirigir la gala fueron Máxim Huerta, Alaska e Inés Hernand que, junto con el voto del público y del jurado profesional, formarán parte de las dos galas restantes previas a conocer quién representará a España en Eurovisión el próximo mes de Mayo.

'Azúcar Moreno', unas viejas conocidas por el festival que ya nos representaron en 1990, quedaron eliminadas junto a la boyband 'Unique', algo que Monegal lamenta profundamente ya que con su 'Postureo' le "encantaron".