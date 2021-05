La tele con Monegal: Las mejores actuaciones de 'La Voz Kids'

LEER MÁS La tele con Monegal: El estreno de La Voz Kids

Monegal comienza su análisis felicitando a las jugadoras del Barcelona, que este domingo ganaron la Copa de la Reina, aunque se pregunta por qué no entregó el trofeo la reina Letizia: "La Copa de la Reina sin la Reina...¿esto qué es? No he escuchado a ninguna voz del feminismo beligerante quejarse", señala.

El periodista continúa con un detalle que le ha llamado la atención de la serie 'Cuéntame', y es que Monegal se pregunta por qué la serie de TVE ha 'cancelado' al personaje de Juan Echanove. "Parece un proscrito. Le tienen muy olvidado y con muy mala idea", opina.

Además, sobre la serie de Movistar 'Los Reyes de la noche', Monegal asegura que tiene a todo el gremio radiofónico "en un grito", ya que retrata a los periodistas deportivos como auténticos "canallas y mafiosos".

Por último, Monegal repasa las mejores actuaciones de 'La Voz Kids', y nos habla de Samuel y su mayor fan: su loro.