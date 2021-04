La tele con Monegal: El debate electoral del 4M

A menos de 2 semanas para las elecciones autonómicas en Madrid, anoche tuvo lugar el primer debate para conocer a los 6 candidatos. Fue organizado por Telemadrid, pero emitido en otras cadenas como TVE o La Sexta. Algunos de los titulares que dejaron, nos explica el crítico de televisión, fueron que Ayuso, líder del PP, pudo "sobrevivir", ya que entró y salió igual, o también que las izquierdas salieron reforzadas porque no se atacaron y al final Gabilondo, del PSOE, le recordó a Iglesias, de UP, que "tenían 12 días para ganar las elecciones", dejando atrás de no pactar con la formación morada.

Otro de los detalles a destacar fue que tanto Ayuso como García, de Más Madrid, acudieron vestidas igual, es decir, con una camiseta blanca y un blazer rojo, siendo estos dos los colores de la bandera de Madrid. O el