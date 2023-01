El regreso de Julia Otero a la televisión: así fue el estreno de 'Días de tele'

Ferrán Monegal analiza en 'Julia en la onda' el estreno televisivo de 'Días de tele', el nuevo programa de TVE bajo los mandos de Julia Otero. En su estreno tuvo un buen dato, según comenta Monegal, que define el programa como "blanco" y que en algunos momentos llega a ser "espumoso": "Tiene una ventaja enorme, que es que se decida 'esto lo tiene que hacer Julia Otero'".

"Me gustó que al arrancar hiciera un guiño muy simpático dirigido a la profesión", añadió Monegal, que hizo referencia al comienzo de Julia Otero: "Cuando dijo 'vaya, no sé si me voy a acordar cómo se hace eso de presentar un programa'". Además, comenta el contenido del programa, que habló de bulos y noticias falsas.

Por último, habla sobe el invitado especial al primer programa, el pequeño Nicolás: "Han invitado al gran mentiroso de estas últimas épocas. Se sentó a su lado el pequeño Nicolás".

Además, entre otros temas, Monegal comenta 'La Fábrica 1931', programa de Gabriel Rufián que se emite en Youtube, y la vuelta a Antena 3 de 'Atrapa un millón'.