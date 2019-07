'From the Bench', una empresa de Alicante que desarrolla videojuegos deportivos para las grandes ligas del mundo

Gina Tost nos cuenta en Julia en la Onda la historia de la empresa de videojuegos 'From the Bench'. Afincados en Elda (Alicante), desarrollan videojuegos de mánager deportivo para grandes empresas de todo el mundo: para el Real Madrid, la NBA... Hablamos con David Cremades, director de marketing de la empresa.

No es necesario localizarse en California para trabajar en el sector del videojuego. David Cremades, director de marketing 'From the Bench' asegura que, "gracias a que vivimos en un mundo totalmente global", son capaces de trabajar para todo el mundo desde Elda. "Desde un principio hemos tenido mentalidad de empresa grande y hemos intentado trabajar con grandes clientes: ejemplo de ello es que nuestro primer cliente fue el Real Madrid", nos cuenta Cremades.

'From the Bench' nació en 2008 con el objetivo de vender la idea de desarrollar un juego de smartphone para un club grande. Lo consiguieron con el Real Madrid, que apostó por ellos. Una década más tarde, son ya una empresa que trabaja con las mejores ligas. Uno de los grandes logros de la compañía de Elda, es que han desarrollado el videojuego de mánager deportivo oficial de la NBA. "La NBA solo tiene dos contratos oficiales con dos empresas de todo el mundo, y las dos son españolas", nos cuenta Cremades. También tienen contrato con la NFL (National Football League) en Nueva York. "Somos el número 1 de juegos de mánager deportivo del mundo", sentencia Cremades.