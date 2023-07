Gonzalo Bernardos, sobre alargar la edad de jubilación: "La gente no quiere jubilarse a los 65, sino a los 58"

Abrimos la sección de Economía con nuestros especialistas Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, y Javier Díaz- Giménez, profesor de Economía del IESE, que analizan los temas económicos más relevantes de la actualidad.

Uno de ellos es la propuesta del Círculo de Empresarios de retrasar la edad de jubilación, acompañado de un sistema de incentivo, y la eliminación de los impuestos especiales a la banca y a las compañías energéticas y del tributo sobre el patrimonio.

Alargar la jubilación y abaratar el despido

En una 'Carta abierta a los futuros Legisladores y Gobernantes' propone aquellas acciones y reformas que, a su juicio, deberían acometerse en la próxima legislatura.

Una de esas acciones pasaría por alargar la edad de jubilación a un tramo de entre los 68 y los 72 años y también bajar la indemnización por despido a los contratos indefinidos y adopte un modelo similar a la "mochila austríaca" para crear cuentas de ahorro individual a los trabajadores que se nutran de la actual cotización por desempleo a la Seguridad Social.

Javier Díaz- Giménez explica que para hacer sostenible un sistema de pensiones hay tres formas:

Aumentar las cotizaciones

Bajar las pensiones

Retrasar la edad de jubilación

Sobre lo que propone el Círculo de Empresarios de retrasar la edad de jubilación dice que es un mecanismo muy potente porque prolonga la vida laboral y por lo tanto aumenta el periodo que cotizamos y reduce el coste de las pensiones.

"Es una idea que hace el sistema de pensiones más sostenible porque abarata el coste de las pensiones", dice Javier Díaz- Giménez.

Si queremos reformar las pensiones es necesario un pacto de Estado

Por su parte, Bernardos dice que las tres formas son "tres males" pero él elegiría retrasar la edad de jubilación. "La población no quiere jubilarse a los 65, sino a los 58". "Si queremos reformar las pensiones es necesario un pacto de Estado".

Bernardos culpa a Unidas Podemos de no haber podido llegar a este pacto de Estado. "Es muy difícil que mientras haya formaciones populistas se pueda hacer una articulación de la Seguridad Social para los próximos 20 años", asegura Gonzalo Bernardos.

"El problema que tiene el PSOE es que comunica muy mal", comenta Bernardos.

Los puntos económicos del programa electoral del PP

Ambos comentan qué puede hacer el PP con la reforma laboral aprobada si llegan al Gobierno y creen que "no hay ninguna necesidad de cambiar una cosa que ha sido inocua".

En cuanto a por qué voto el PP en contra de la reforma laboral si no la van a cambiar, Bernardos dice que "Casado estaba peleado con la patronal y Feijóo ha dejado el futuro de España en manos de la patronal y va a mantener la reforma porque la ha pactado la patronal".

¿Quién podría ser el ministro de Economía si gobierna el PP?

Gonzalo Bernardos dice que Feijóo no da nombres por tres posibles razones: porque puede ser una persona conocida y no se le dan bien los debates, porque es alguien que es un técnico y no quiere exponerse en campaña electoral o porque al PP no le interesa debatir sobre economía porque "tiene todas las de perder".