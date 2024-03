Gonzalo Bernardos habla sobre las críticas de Óscar Puente a Ouigo e Iryo: "Yo creo que para que alguien sea ministro de Transporte tiene que tener mínimos conocimientos"

Aunque con la llegada de la Semana Santa millones de españoles se van de vacaciones, la actualidad económica no cesa: los economistas Gonzalo Bernardos y Javier Díaz-Giménez se pasan por 'Julia en la Onda' una semana más para comentar las noticias más relevantes sobre macro y microeconomía, haciendo alusión - esta semana- a las críticas emitidas por el Ministro de Transportes Óscar Puente a los operadores ferroviarios Iryo y Ouigo.

El ministro ha criticado que estos operadores - propiedad del estado francés y del estado italiano- estén aplicando una política de precios muy competitiva, acumulando pérdidas y "arrastrando a Renfe a unos malos resultados". Puente ha acusado a estos operadores de realizar dumping de precios y a operar por debajo de coste, respaldado por los estados francés e italiano.

"El AVE no puede ser solo un juguete para ricos"

Los economistas colaboradores en JELO no están de acuerdo con la postura de Puente, y la han criticado duramente: "Yo creo que alguien que sea Ministro de Transportes tiene que tener mínimos conocimientos", ha declarado Bernardos, que defiende la irrupción de estas empresas que permiten el acceso a la alta velocidad para usuarios con todo tipo de bolsillos.

"El AVE no puede ser solo un juguete para ricos", ha declarado Bernardos, que compara estas opciones ferroviarias extranjeras con las empresas aéreas low cost Ryanair o Easy Jet, que para Bernardos han generado un impulso bárbaro del turismo y un efecto de "globalización de las personas". En opinión de Bernardos, deben existir toda clase de opciones para permitir los viajes a diferentes viajeros en distintas condiciones: "Si RENFE no lo sabe hacer mejor, es problema suyo, no de la competencia", ha apuntado el economista.

Bernardos se ha preguntado por qué Francia e Italia tienen empresas en el tejido ferroviario español, mientras que RENFE no se ha lanzado a la internacionalización: "Mire a su empresa", ha indicado Bernardos a Puente, ofreciendo una posible explicación sobre la falta de competitividad de Renfe: "En los consejos de Administración tenemos a Koldo y similares, que aportan mucho", ha ironizado el economista.

"Locura intervencionista del Gobierno"

Javier Díez-Giménez ha afirmado que las declaraciones de Puente se encuadran en "la locura intervencionista de este Gobierno", y ha declarado que no entiende por qué el Gobierno critica tanto las subidas como las bajadas de precios establecidos por las empresas: el profesor de Economía afirma no entender la filosofía de que "el Gobierno sabe cuál es el precio justo de las cosas", y afirma alegrarse que empresas extranjeras ofrezcan precios tan bajos a los viajeros españoles.

"Genial que los contribuyentes franceses quieran subvencionar a los viajeros españoles, que sigan haciéndolo", ha añadido Díaz-Giménez, cuestionando la idea que transmite Puente de que Iryo y Ouigo venden a pérdidas.

En su sección en el programa, los economistas han comentado también otras noticias relevantes, como los datos macroeconómicos de España - que valoran positivamente- o el futuro del precio del aceite de oliva: Díaz afirma que recuperaremos poder adquisitivo pero que se mantendrá el precio del litro de aceite, si bien Bernardos confía en que una buena futura cosecha permita que el litro de aceite vuelva a bajar de precio.