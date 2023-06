¿Cuál es la mejor hora para poner el aire acondicionado en verano?

Jorge Morales de Labra, director de 'Próxima energía', comenta en 'Julia en la onda' que la hora más barata de luz durante los meses de verano son las horas centrales del día, sobre las 16.00 horas de la tarde y recuerda que sale más barato que a las tres de mañana. Esto se debe a que "es cuando más energía solar fotovoltaica estamos produciendo".

Asimismo, el experto confirma que con tener el aire a 25 grados "es más que suficiente". Según los estudios realizados, "más del 90% de la población está cómoda a 25 grados en verano y a 21 en invierno". Y se pronuncia acerca de las personas que llevan traje en verano. "Es un tema social y mal interpretado", declara y añade que "hay que concienciarse".

Morales de Labra defiende que "en un país sometido a estas olas de calor no es admisible ir con traje y con corbata". "Lo siento a quien considera que esto es una falta de educación, nos tenemos que reeducar", declara. Según recalca "cuando hay 43 grados en la calle no es razonable ir con corbata y traje porque los locales que se tienen que adaptar a esa vestimenta que no es la adecuada".

Por otro lado, analiza el programa económico del Partido Popular en la que se propone revertir el desmantelamiento de las centrales nucleares y aumentar su potencia.