La Universidad Internacional Menéndez Pelayo celebra su 90 aniversario

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) celebra volvió a abrir sus puertas el pasado mes de junio para celebrar una nueva edición de sus conocidos Cursos de Verano. Sobre ello han venido a hablar Carlos Andradas, rector en funciones y Jaume Plensa, artista que recibirá mañana un doctorado honoris causa.

Andradas fue rector en la Complutense de Madrid hasta el año 2019, y este año se estrena como líder del equipo rectoral de la UIMP. Comenzó en otoño, el mes de octubre para ser más exactos, y este será el primer verano que participe en estos cursos tan especiales. Durante la entrevista, destaca que hay muy poca gente que sea consciente de la historia que la institución tiene.

Para el rector, la galería que contiene todos los carteles de cursos, muestra de manera vívida la historia del arte gráfico español de los últimos 70 años. Estos forman parte de la historia del arte de España, que junto a las piezas literarias expuestas en la institución describen el curso de las humanidades en el país.

La materia gris, de ciencia y cultura, que esconde la UIMP es enorme. Andradas asegura que esta universidad trata de abarcan tecnología y humanidades a partes iguales. Y es que intentan hacer defensa de ello, mostrando que la ciencia, tecnología y humanidades tienen que ir de la mano. Uno sin el otro produce ciudadanos deshumanizados. Los grandes avances que se han producido han venido de grandes descubrimientos científicos, acompañados de un desarrollo humanístico.

Por su parte, Plensa ha cedido una de sus preciosas esculturas a la universidad en honor a su 90 aniversario. Fue instalada el pasado viernes, en la fachada sur del Palacio de la Magdalena. Es aquí precisamente donde tiene lugar gran parte de la historia de la institución. Por el momento, permanecerá todo el verano, aunque el autor no descarta donarla en un futuro. Por el momento, se enorgullece de que su obra 'ya no es un objeto' si no un lugar donde las personas se reúnen. Estas también pueden verse representadas en su obra. Carlota, el nombre de la escultura, no lleva mucho tiempo expuesta, pero ha ocupado un gran espacio en la Magdalena. Plensa se encuentra doblemente emocionado por recibir el doctorado, ya que ha participado cursos anteriores.