Toni Cantó: "Rubalcaba es irresponsable y Rajoy inerte"

Toni Cantó ha afirmado que esperan "que el PP no gane por mayoría absoluta y tenga que pactar con nosotros. Creo que es lo que va a pasar", A continuación ha explicado que las exigencias de UPyD para pactar con cualquier formación son la revisión de la Ley Electoral y del sistema autonómico "para unificar competencias como sanidad o educación".

Cantó se ha mostrado convencido de que el partido podrá lograr un escaño al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Valencia y, junto a los obtenidos en otras provincias, sumar los necesarios para formar grupo parlamentario propio. Según ha sostenido, la gente no debe dar por hecho que los dos grandes partidos deben ganar "per sé" las elecciones. "Tenemos todavía la opción de cambiarles y es tan sencillo como ir a votar y depositar el voto sin ir con la nariz tapada o para que no gane el otro", ha animado.

Cantó ha sido también muy crítico con los artistas e intelectuales españoles, que a su juicio "ha pecado de no estar críticamente frente al poder en los últimos años". Según ha sostenido, la "obligación" de la cultura es ser crítica con el poder y en España "la vara de medir es muy diferente". "Al PSOE se le ha permitido todo y al PP no se le ha pasado ni una", ha reconocido. Por ello, ha explicado su decisión de entrar en la política como una cuestión de "responsabilidad", dado que España ha tenido la "mala suerte" de atravesar uno de los momentos más críticos de su historia reciente "con el peor Gobierno y la peor oposición".

Para él, el "gran error" de los políticos en tiempos de crisis está siendo recortar "en lo más fácil", que son la sanidad y la educación. Por ello, ha explicado que las propuestas de UPyD pasan por unificar competencias, juntar ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y eliminar sociedades y fundaciones; lo que haría posible un ahorro de 24.000 millones de euros.