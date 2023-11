La soprano Pilar Jurado homenajea a María Callas: "El pasado y el presente se dan la mano para ir juntos al futuro"

La cantante de ópera María Callas habría cumplido 100 años en este año 2023. En el año de su centenario, la polifacética soprano, compositora y directora de orquesta Pilar Jurado protagoniza la gira "Callas by Pilar Jurado", en el que la artista española interpreta algunas de las arias más recordadas de la legendaria diva de la ópera.

Homenaje a María Callas

Para Pilar Jurado, María Callas fue una artista "única e irrepetible": "No era la mejor voz" - ha explicado la soprano - "pero era capaz de empatar a todo el mundo". La cantante ha destacado la puesta en escena espectacular de la cantante, así como su magnetismo y su presencia escénica. Según Jurado, Callas llegó a convertirse en un icono mundial o al ser también referencia en el mundo de la moda y el cine.

En su espectáculo, Jurado se atreve a adoptar todos los registros de la soprano: comienza el concierto siendo una soprano ligera y sube hasta el registro de mezzo, para volver a terminar como ligera. Se trata de un repertorio que requiere de mucha técnica y entrenamiento, así como una gran fortaleza física para aguantar la variedad de registros.

Según ha comentado Jurado, no ha escatimado en dificultad, y ha escogido las arias más bellas y difíciles. La cantante afirma que no se cuida físicamente en exceso, pero que siempre se mantiene activa y que cantan a diario, manteniendo una "disciplina indisciplinada".

La cantante ha explicado que no trata de emular a Callas, sino recordar sus mejores obras y arias: "Llevar el nombre de Callas es algo muy serio, muy importante", ha declarado Jurado, que recorrerá muchos de los teatros que también visitó Callas. Este viaje, ha explicado la soprano, es una forma de rememorar alguno de los mejores momentos de la diva italiana: "El pasado y el presente se dan la mano para ir juntos al futuro"

Una carrera muy fructífera

"Vivo mi vida de una forma muy intensa", ha explicado la cantante, que a lo largo de su vida ha compuesto más de 120 obras y ha actuado en numerosos teatros. Según ha comentado, leer el libro Siddharta de Herman Hesse le enseñó de joven que "la felicidad no era algo hacia lo que había que ir: la felicidad es el camino que ibas".

A lo largo de su formación, la cantante ha estudiado en numerosas instituciones de todo el mundo, como Bélgica, Ámsterdam o París. Además de poner en valor estos viajes, la cantante afirma que viajar tanto le ha ayudado a valorar más el país del que viene.

"Lo bonito de la música es que todo y cada uno de los que están en el escenario son conscientes de que cada una de sus mejores acciones sacan lo mejor del concierto", ha declarado Pilar Jurado, que afirma que la filosofía de la música, basada en la cooperación mutua, podría mejorar la política y la sociedad. "Nada en esta vida se puede hacer bien si todos no estamos intentando arrimar el hombro para hacerlo perfecto", ha aseverado.

"Soy consciente de todos los caminos que he abierto", ha explicado la cantante, que afirma que en su momento no era consciente de las sendas que ha ido abriendo. "Hay que decirle que sí a la vida, hay que arriesgarse, hay que ser valiente", ha declarado la soprano, que afirma haber rechazado pocos proyectos. "Jamás vi los techos de cristal" - ha comentado la cantante- "Sí los había, pero como no los veía me los cargué". La cantante ha explicado que no proviene de una familia de músicos, y que por ello nunca fue consciente de las limitaciones que se imponen desde el mundo de la música.