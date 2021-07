Salvador Sobral presenta 'BPM': "Pretendía conectar la vida con la música"

El artista portugués que en 2017 ganó Eurovisión, Salvador Sobral, ha presentado su nuevo disco 'BPM'. Hoy viene a Julia en la Onda para hablarnos de su trabajo y nos cuenta que la inspiración le ha venido tras pasar una larga estancia en el hospital por un problema de salud. Apunta que el nombre del álbum significa 'beats por minuto' y lo relaciona con los latidos del corazón: "Conecta la vida con la música, ya que los latidos nos hacen respiran y los beats son lo que da ritmo".

Ante esto, recalca que su tercer disco rinde homenaje a todo ese tiempo que pasó en el hospital: "Sentía que era un elemento musical porque escuchaba siempre mis latidos y pensaba en el ritmo que daría a canciones".

Sobral tiene una gran capacidad musical y es que es capaz de cantar en cualquier idioma que conozca, sin embargo, reconoce que "le cuesta" componer, sea en la lengua que sea.

Llegó a la fama en 2017 con la canción 'Amar pelos dois' y a diferencia de lo que le ha ocurrido a muchos artistas de este certamen, nos aclara que "nadie le pide que la cante". "Creo que les doy tanta música que los he saturado", bromea. Además, manifiesta que no quiere ser rehén de la balada, pero tampoco negarla. "La interpreto cuando me nace", declara.