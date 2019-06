Roger Torrent: "El apoyo de ERC a Sánchez dependerá de si nos encontramos al PSOE del 155 o al del diálogo"

INCENDIO DE TARRAGONA: Roger Torrent, presidente del Parlament de Cataluña, asegura que tienen "mucho trabajo en el Parlament". "Hoy venimos de un pleno donde se han discutido dos decretos leyes: uno relacionado con el alquiler de la vivienda y otro sobre las escuelas concertadas. No sólo legislamos sino que debatimos sobre los temas que preocupan a los 7,5 millones de catalanes". Sobre el incendio de Tarragona, "ojalá y gracias al esfuerzo de todos, especialmente de los servicios de emergencia, no lleguemos a las 8.000 hectáreas, pero estamos muy preocupados". "Es una situación que conocemos, hemos vivido muchos incendios, pero uno así no lo vivíamos desde hace 20 años. Requiere de la comprensión y trabajo de todas las instituciones", añade.

SOBRE EL APOYO A SÁNCHEZ DE ERC EN LA INVESTIDURA: Roger Torrent ha declarado que el apoyo de ERC a Sánchez en la investidura, depende "de qué Sánchez y qué PSOE nos encontremos. No hemos venido a bloquear nada. Ni cheques en blanco ni líneas rojas. Depende de si nos encontramos con el PSOE del 155 o del diálogo. Si el de la cima de Pedralbes o del PSOE que a través de la abogacía del Estado pide 25 años de cárcel a Oriol Junqueras". Torrent insiste en que la Abogacía del Estado "depende del ministerio de Justicia" y por eso considera que es un problema político y no judicial.

EL LIDERAZGO DE ERC: Torrent desmiente cualquier rumor sobre que él pueda sustituir en un futuro a Oriol Junqueras como cabeza de lista de ERC: "Mientras dure la situación de represión vamos a proponerlo siempre como cabeza de lista. No quiero aceptar ninguna inhabilitación porque votar no es delito en democracia".

SOBRE EL REFERÉNDUM DE INDEPENDENCIA: "Hacemos trampa con el 'brexit' para deslegitimar los referéndums", espeta el presidente del Parlament. "No se puede desacreditar el método porque no nos guste el resultado. Deberíamos deslegitimar la democracia si pensáramos así porque ha salido Vox", dice Torrent. ¿Sólo se sentarían a hablar si hubiera un referéndum? "Los ciudadanos mandan a ERC que planteen un referéndum de autodeterminación". También asegura que están abiertos a propuestas: Que el Gobierno español haga una propuesta". "En cualquier caso, para afrontar este proceso de diálogo hace falta valentía política, no decir sistemáticamente que no. Aunque vaya acompañado de represión y cárcel, estos catalanes van a seguir reivindicando lo que es mejor para su sociedad y sus hijos".

EXPOSICIÓN DE '7,5 MILIONS DE FUTURS' EN EL PALAU ROBERT: Sobre la exposición del Palau Robert desde la que se está grabando Julia en la Onda, '7,5 millones de futuros' declara: "Habla de un hecho histórico que se ha producido a lo largo de siglos: que esta es una tierra de acogida que llega mucha gente de alrededor del mundo, los catalanes nacen en todo el mundo. Con una filosofía de acogida y de proyecto de futuro para afrontar los retos locales y globales, hay iniciativas como esta que nos explican cuales son los retos. Es una Cataluña positiva y solidaria. La Cataluña del Open Arms". Acerca de la tensión en Cataluña por el independentismo considera que "hay quien ha querido hablar de tensión, de confrontación, de un panorama de blancos y negros sin grises, sin planteamientos complejos. En Cataluña tiene que pasar en el futuro es que se haga política". Añade: "Lo que queremos es que las instituciones hagan propuestas políticas y no confrontación. Pedimos al Gobierno que se siente a dialogar". Sobre el fundamental apoyo de los nacionalistas al Gobierno central, que ahora se intenta evitar, asegura que "se pueden hacer muchas reflexiones".