Margarita Robles, sobre los exmilitares: "No tienen derecho a implicar a las Fuerzas Armadas o sembrar dudas sobre el Rey"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, valora en Julia en la Onda la situación epidemiológica de España: "Las navidades son unas fiestas familiares muy importantes, pero este año es mejor ser prudentes para que lo podamos disfrutar todo". Sobre la última noticia de que Pedro Sánchez ha dado negativo en el test PCR, asegura que el presidente del Gobierno ha tomado la decisión, "como el rey Felipe VI" de confinarse. "Nos ha tocado esta pandemia, que es una forma de guerra también", reflexiona Robles sobre los tiempos que vivimos. ¿Estaría dispuesta Margarita Robles a fotografiarse cuando la vacunen? "No sé si eso les interesa a los ciudadanos. La inmensa mayoría de los profesionales de sanidad piensan que la vacuna es necesaria", asevera.

La portavoz de Defensa asegura que todavía no sabe en que fecha vacunarán a los funcionarios dependientes de su Ministerio, pero alaba su labor y resalta que "son de riesgo". "España no puede tener una iniciativa por ella sola, se está preparando y planificando toda la logística, estoy convencida de que todo va a salir bien y que el esfuerzo impagable que ha hecho la Fuerza Armada" se compensará. "Las Fuerzas Armadas tendrán el papel en la campaña de vacunación que Sanidad quiera darnos, pero tienen capacidad de respuesta rápida: para todo aquello de carácter logístico ahí estarán", asegura. El Ministerio de Defensa se ha encargado de comprar los congeladores que conservarán la vacuna de Pfizer y BioNTecH.

Sobre el rey emérito, Robles no ha querido pronunciarse: "No tengo ni idea, me atengo a lo que ha dicho la Casa Real".

Sobre el chat de exmilitares que pedían "fusilar a 26 millones de hijos de puta"

"Envíe el chat a la Fiscalía, no le quité importancia, a lo que quité importancia es que hay determinados sectores empeñados en querer sacar de un hecho concreto y aislado que las Fuerzas Armadas españoles del siglo XXI, formados por 120.000 hombres y mujeres de una edad media de 28 años, no son democráticas", explica. "Un colectivo de 200 o 300 personas que ya no están en activo y que por tanto no pertenecen a las Fuerzas Armadas, aunque ellos quieren ampararse en estas, no pueden servir para generalizar",

"Las cartas eran un compromiso para el rey de España, entre los firmantes estaba el presidente de la Fundación Francisco Franco, así que ya sabemos por dónde van... lo hicieron a título particular", explica sobre las polémicas cartas al rey. Asegura que el chat sí le parece preocupante por las declaraciones "preocupantes" que se hacían de fusilar a españoles: "No tienen ningún derecho a implicar a las Fuerzas Armadas o a sembrar dudas sobre el rey".

El diputado del PNV Joseba Aguirretxea, pidió a Robles que explicará qué pensaba hacer para eliminar "brotes totalitarios" en las Fuerzas Armadas."No hay nada peor que vivir de prejuicios, hay colectivos como las Fuerzas Armadas o los jueces a los que es sencillo de acusar de ciertas connivencias con el pasado, y es injusto. Si hay alguien que incumple sus funciones, personas con nombre y apellidos, díganse. Gratuitamente no se pueden hacer esas manifestaciones", explica robles al respecto.

"Nos gusta buscar lo negativo, y cuando hay que ensalzar lo positivo no lo hacemos", resume Robles sobre un vídeo viral de 2019 que muestra cómo soldados de la BRIPAC hacen el saludo nazi mientras cantan una canción de la División Azul. "Fueron sancionados según el reglamento de las Fuerzas Armadas", explica, y asevera que no puede especificar el delito por la ley de protección de datos. "Me gustaría que también se hicieran públicos los vídeos de esta brigada desinfectando residencias", lamenta.

Discurso de Nochebuena y Pascua Militar

¿Debería el rey responder a los mensajes de estos exmilitares? "No soy quien para decir nada pero estas cartas representan a ciudadanos particulares", asegura. "Ponen en un compromiso al rey, pero a mí lo que me preocupa es que el JEMAD salió a poner de relieve las funciones de las Fuerzas Armadas", dice. "Yo no soy quien para darle lecciones al rey: solo puedo decir que yo condeno que personas que no estén en las fuerzas armadas se atribuyan la condición de militar para decir estos mensajes", opina.

Renovación del Consejo General del Poder Judicial

En su condición de exjueza, Robles asegura que "lo que está haciendo el Partido Popular impidiendo la renovación del CGPJ es inaceptable desde el punto de vista constitucional y del Estado de derecho". "No puede permitirse que el órgano de autogobierno del tercer poder del estado esté paralizado por una finalidad, completamente partidista, que no entiendo, por el PP... Me resulta como jurista, ciudadana y demócrata inaceptable. El PP Está incumpliendo la Constitución, bloqueando que se de mandato constitucional y eso desde el punto de vista de un Estado de derecho es muy grave", explica.

La polémica discusión entre Montero e Iglesias

¿Alguna vez ha dicho Margarita Robles a Pablo Iglesias que es un 'cabezón'? "No, es una expresión que no hay sacar del contexto de una discusión. Tengo un enorme aprecio personal por la ministra de Hacienda, ella se ha expresado de esa manera y comparto todo lo que diga en todo momento", asegura Robles, que admite, también tiene "aprecio personal por Iglesias".