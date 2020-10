Rectora Universidad de Granada: "No quiero entrar en una confrontación de instituciones, solo pido respeto y lealtad"

La Junta de Andalucía decretó el cierre de las actividades presenciales en la Universidad de Granada como medida para frenar los contagios de coronavirus. A través de una carta, los decanos de esta universidad han mostrado su desacuerdo y los estudiantes han convocado una concentración el próximo viernes ante la Delegación del Gobierno.

Aún así, Pablo García, delegado del Gobierno en Granada, defendía esta mañana en nuestros micrófonos que la suspensión de las clases de forma presencial era "necesario" y desde el Gobierno no podían quedarse "sin hacer nada".

A este respecto, la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, critica que no se le haya consultado y que tuviera que "encontrarse" con la decisión "cuando en otras universidades que han adoptado esta decisión el Gobierno les ha llamado para adoptar un acuerdo". "No quiero entrar en una confrontación de instituciones, solo pido un respeto y una lealtad", insiste.

Según indica en 'Julia en la onda', este centro granadino ha notificado 236 positivos entre los 60.000 estudiantes desde el 21 de septiembre. Por ello, defiende que la universidad es "segura" y cuenta con "unas aulas que cumplen totalmente con la normativa".

Pilar Aranda asegura que no comparte "que no se hayan adoptado otras medidas que tienen más que ver", aún así, rehuye de la confrontación: "No he visto todavía los datos. Acato y respeto, pero nuestra institución tiene que mostrar su desacuerdo.

Por último, la rectora pide a los estudiantes "tranquilidad, rigor y comportamiento cívico", y remarca que las imágenes que se dieron el sábado en Granada "no eran los estudiantes". "Estamos ante una situación muy grave y la principal vacuna somos nosotros mismos", concluye.