Recibir un diagnóstico autista a los 40 años: "Es toda una vida sabiendo que te pasa algo sin saber qué es"

Cuando hablamos o pensamos en el autismo puede que algunos les venga a la cabeza la famosa escena de 'Rain Man' en la que Tom Cruise conoce a su hermano, Dustin Hoffman, un hombre al que se reconocía como el "típico autista" en aquel momento. Hoffman interpreta a un hombre que tiene comportamientos estereotipados, muy rígidos, que continuamente hace cálculos imposibles, que recuerda de memoria todo tipo de datos...

Han pasado 35 años desde el estreno de aquella película y ahora, por suerte, conocemos muchas más cosas acerca de la enfermedad. Sabemos que el autismo es una condición que a quien la tiene le acompaña toda la vida y que se manifiesta de maneras muy diversas.

En 'Julia en la Onda' hablamos con Sara Codina, mujer autista que ha relatado su historia en su libro 'Neurodivina y punto: 40 años siendo autista y yo sin saberlo'. Y es que nuestra protagonista no recibió su diagnóstico a los 40 años. "Es toda una vida sabiendo que te pasa algo y no sabes qué es", explica.

En España tenemos unas 450.000 personas con algún grado de trastorno del espectro autista, manifestándose mucho más en hombres que en mujeres. Codina cuenta cómo ha sido su experiencia: "Notas que eres diferente a los demás, que no tienes los mismos intereses".

"No sabía que no entendía muchas de las emociones que siento. Cuando me preguntaban "¿cómo estás?" respondía "no lo sé" porque realmente no lo sabía", explica.