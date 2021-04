La realidad desconocida de las mujeres aparadoras

Las aparadoras de la provincia de Alicante han sido el eslabón más débil y explotado de la máquina industrial del calzado. Conocemos la realidad de estas mujeres con las periodistas Beatriz Lara y Gloria Molero, que han recogido durante dos años los testimonios de este trabajo femenino ignorando y maltratado en su libro 'Aparadoras. Las mujeres que hacen tus zapatos'.

¿Qué es exactamente una aparadora? "Es la mujer que hace el zapato de principio a fin, no solo una parte como se piensa. Cose el zapato en sí, lo único que hace la fábrica es poner la suela", explican. Además, tanto como Beatriz y Gloria vienen de familias que se han dedicado a la producción de zapatos y es lo que les llevó a escribir este libro. "Cuando nos vinimos a Madrid, nos dimos cuenta que nadie conocía ese mundo donde crecimos", añaden.

Estas mujeres trabajan jornadas de 14 horas diarias, cobrando por piezas, sin contrato y sin seguridad social. Según un informe de la Universidad de Alicante, el 88% de estas empleadas están trabajando en la economía sumergida. Es un trabajo muy feminizado, porque básicamente son mujeres y no se conocen ningún caso de hombres, resaltan.

Despedida por reclamar un contrato digno

Uno de los testimonios que recoge el libro es el de Aurora Sales, que la echaron del trabajo por reclamar un contrato digno. "Me negué a seguir trabajando en negro porque me veía que iba a depender de mis hijos si continuaba. Después de 13 años que llevaba en la empresa exigí el contrato y me echaron", cuenta.

"Antes de eso también estuve con acoso laboral, que es una herramienta que utilizan los dueños de los talleres clandestinos para que te vayas voluntariamente, depende de ti lo que puedas aguantar. Aguanté demasiado y caí enferma", resalta.