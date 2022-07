Raphael: "Mi repertorio perdura con una fuerza enorme"

Ya son 60 los años que lleva el cantante Raphael encima de los escenarios. Este Tour que va a realizar Raphael será tanto nacional como internacional, desde el 2 de agosto el intérprete viajará por muchas de las ciudades españolas y también por América.

Además de esto, el artista ha confirmado un nuevo disco dentro de poco. Y en una de las canciones de su nuevo proyecto colaborará con Pablo López. Tras su participación en el documental de Movistar, Raphaelismo, el cantante emocionado y encantado con este proyecto afirma que "no será lo último que haga".

Raphael no necesita nada para prepararse la gira, acostumbrado a los numerosos viajes y conciertos: "ya estoy preparado". Al cantante andaluz le siguen 12 músicos para que los conciertos sean espectaculares. A algunas canciones del tour el intérprete: "les ha dado un tocazo electrónico, para darle una segunda vida a las canciones" para que su repertorio perdure con una fuerza enorme.

El cantante se ha prestado a colaborar con todo tipo de artistas tanto con artistas actuales como con artistas no tan actuales, tanto es así que afirma "soy yo quién los llama, cuando a mi me gusta una cosa no me voy a quedar sin hacerla, por eso llamo yo, y si no llamo yo llama mi hijo Manuel".