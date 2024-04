Ramón Gener: "Yo soy un obrero de la música"

Ramón Gener es un enamorado de la música, y también le apasiona divulgar sus conocimientos y su pasión a todo el mundo: después de estudiar canto, piano, Humanidades y hasta Ciencias Empresariales, Gener ha protagonizado numerosos programas sobre música y ha ofrecido numerosas conferencias con la misma temática.

La biografía de un piano

Sin embargo, este 2024 Gener ha querido realizar su primera irrupción en el mundo de la novela, con un libro que ya le ha valido la obtención del premio Ramon Llul de novela. Se trata de "Biografía de un piano", una historia que combina la autobiografía y la ficción para contar la apasionante historia de un instrumento muy especial.

"Ahí donde no he llegado he rellenado con ficción", ha afirmado el escritor, que parte el relato desde la adquisición de un piano Grotrian-Steinweg del año 1915.

Gener ha arrancando la entrevista comentando que "era un muy mal alumno" cuando comenzó a tocar el piano en el Liceo de Barcelona: "Yo soy un obrero de la música", afirmando Gener, para diferenciarse de los individuos que considera que tienen talento natural y que no necesitan tantas horas de práctica para tener un buen rendimiento, "para intentar suplir con trabajo lo que falta de talento".

Un piano muy especial

Este trabajo terminó desembocando en un amor por la música y su instrumento, si bien Gener no tenía dinero para permitirse un costoso piano de cola. "Todo instrumentista busca su instrumento", ha afirmado Ramon Gener, que quería, sin embargo, un piano "que sonara a antes".

"Es un poco irritante que la música siempre suene perfecta", ha afirmado Gener, que acabó hallando un piano con una historia muy particular en el sitio menos esperado: "Ese fue el piano que encontré yo tirado en una tienda del barrio de Gràcia", afirma el autor, que explica "el flechazo" que sintió con ese piano.

El libro explora la historia de ese piano, construido en un periodo convulso de la historia europea: el instrumento se construyó en Alemania, y llegó a Polonia, Francia y Reino Unido, atravesando toda clase de situaciones y circunstancias.

El último custodio del piano

"Ahora yo soy como el último custodio del piano", ha explicado en su entrevista Gener, que ha convertido el prólogo en un "testamento" para encontrar al piano "un espacio en el mundo".

"Nuestros hijos morirán, nuestros nietos morirán y el piano seguirán ahí", ha afirmado Gener, que ha explicado como su novela está salpicada por numerosos términos musicales que aportan a la narrativa.