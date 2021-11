La presidenta de la Diputación de Huelva, sobre la violencia machista: "Nos matan por ser mujeres, no importa quién sea el asesino"

En el programa de hoy nos desplazamos al Salón de Plenos de la Diputación de Huelva, donde nos acompaña María Eugenia Limón, la presidenta del la Diputación de la provincia. Y es precisamente en este salón, que hace unos días cambió su nombre por el de Clara Campoamor, donde hoy conmemoramos el 90 aniversario de la legalización del sufragio femenino en España.

Hablamos con Limón sobre el nuevo puesto que ostentará a partir del próximo diciembre como la secretaria general del PSOE en Huelva, además de ser la alcaldesa de San Bartolomé De la Torre, y presidenta de la diputación de la provincia. Sobre la conciliación familiar y la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de los cuidados familiares, afirma que "todavía nos queda mucho, sobretodo en algunos sectores, pero aún así somos muchas mujeres las que ya hoy podemos dedicarnos con devoción a nuestros trabajos".

La violencia de género en el ámbito rural

En Huelva, el Día Mundial contra la Violencia de Género que se celebra este 25 de noviembre, se vive en sus calles con reivindicaciones y pancartas que anuncian que "la violencia de género gota a gota derrumba vidas", lema que han adoptado las ocho diputaciones andaluzas. "Trabajamos conjuntamente para lanzar un único mensaje" y desde Huelva "colaboramos de forma institucional para ese mensaje llegue", afirma la presidenta.

Vivimos en una sociedad patriarcal en la que se normaliza la violencia como algo íntimo

Sobre la violencia de género que se ejerce en el entorno rural, Limón añade que "si la igualdad todavía no es efectiva en las grandes ciudades, imagínate en estas zonas en las que el acceso a los recursos es mucho más limitado". En este sentido, el difícil acceso a la información y el miedo al qué dirán "lo hace todo mucho más difícil, porque vivimos en una sociedad patriarcal en la que se normaliza la violencia como algo íntimo", confirma.

La labor de las asociaciones de mujeres

Para poder atajar el problema, que se extiende especialmente por estos ámbitos rurales, Limón reconoce que "se precisa concienciación", ya que en este entorno "los mensajes llegan con más dificultad". Para ello, agradece la labor que hacen las asociaciones de mujeres para apoyar a las que lo necesitan mediante la sororidad, una palabra que nos encanta".

Sobre el "negacionismo de la violencia de género", que, según la presidenta "se extiende por todos los sectores promovidos por grupos como Vox", afirma que "hace un flaco favor a las mujeres y hombres que luchamos por la igualdad real y efectiva que hemos puesto en marcha gracias al esfuerzo de las instituciones y al impulso del movimiento feminista".

Una lucha "en la que se han dado muchos pasos"

Asimismo, reconoce que "se han dado muchos pasos", gracias, entre otras cosas, al mensaje trasladado desde los medios de comunicación "que facilitan el teléfono al que llamar en el caso de precisar ayuda y hacen públicas las herramientas que las mujeres tenemos a nuestro alcance y cómo denunciar en el caso de que sea necesario".

Nos matan por el hecho de ser mujer, no importa quién sea el asesino

La actualidad también nos ha traído a Huelva con el juicio a Bernardo Montoya, el presunto asesino de Laura Luelmo, que se ha celebrado en estas últimas semanas. A pesar de ser uno de los casos de violencia machista más sonados de los últimos años en nuestro país, hasta el momento no se cuenta como un caso más debido a que no se produjo en el ámbito de la pareja o la expareja. Para María Eugenia Limón es "fundamental que se incluyan este clase de feminicidios, porque nos matan por el hecho de ser mujer, no importa quién sea el asesino".

La actualidad del PSOE en Andalucía

Sobre la situación del PSOE en Andalucía, la presidenta augura "que habrá elecciones anticipadas" debido a que "es muy difícil trabajar con unos presupuestos prorrogados". Se trata de "una mala noticia" porque, según ha comentado nuestra presentadora Carmen Juan, "es un tiempo que se pierde para aprobar los fondos "Next Generation"", procedentes de la Comisión Europea.

El saludo a Julia Otero

María Eugenia Limón también ha querido recordar a nuestra Julia Otero, en el día que ha anunciado que ya ha superado el cáncer. La presidenta ha afirmando que, desde la ciudad, "están deseando que vuelva" porque es "una mujer referente" que "se merece que hoy hablemos y nos acordemos de ella".