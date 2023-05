Pío Cabanillas tras volver de Ucrania: "Es un pueblo completamente decidido a no dejarse dominar"

La vida después de la política al más alto nivel pasa, a veces, por consejos de administración de grandes empresas, otras por la docencia y, en algunos casos, por la vuelta al ejercicio de la profesión anterior. Pero lo de Pío Cabanillas no es una segunda vida después de la política, es que ha sido una metamorfosis casi salvaje que impresiona muchísimo a quienes no le han ido siguiendo la pista.

Cabanillas es abogado, ex director general de RTVE, Ministro Portavoz durante el Gobierno de José María Aznar y colaborador en las primeras temporadas de 'Julia en la Onda'. Hoy es fotógrafo profesional, ha protagonizado decenas de exposiciones y publicado siete libros. Sus fotografías de paisajes se venden en muchos países del mundo, se usan de fondo de pantalla, se colocan en murales en sedes de grandes empresas...

Este miércoles ha pasado por los micrófonos de 'Julia en la Onda' para hablarnos de un trabajo diferente. Cabanillas acaba de volver de Ucrania, donde se trasladó para captar el corazón de los barrios devastados por la guerra y contar a través de sus fotografías cómo es la vida ahora de aquella gente.

"Me importaba mucho subrayar lo que es la vida de todos los que se han quedado, que no están en el frente y que, sin embargo, son un objetivo de su enemigo tan importante como los que pelean. Es una vida de tensión continua, pero al mismo tiempo han asimilado la situación en la que están. Es un pueblo completamente decidido a no dejarse dominar", cuenta Cabanillas sobre lo vivido allí.