Pedro Ruiz: "Hay que tener más planes que vida"

Pedro Ruiz es uno de los comunicadores más polifacéticos y profusos de nuestro país, y se ha ganado a pulso el deliberado calificativo de artista inclasificable.

Hombre polifacético

Parece que la palabra polifacético no tiene muy buena reputación en España, parece que tiene un toque peyorativo. "Sin duda, y ser de los primeros del país, en el momento en el que yo tenía 20 años pues era más difícil. Yo la palabra polifacético la desintegro en tres trozos, no poli y facético. La desintegro en poli (muchos), fac (dar la cara) y ético (intentar ser ético)" asegura Pedro.

El primer dictador de nuestra vida es el decorado

Pedro, hablando de la coronación del Rey Carlos III de Inglaterra asegura que "Si naces en un decorado pues haces unas cosas porque te tienen preparadas unas pautas para el camino y si naces en otro, en otro. Y quitarse del decorado pues lleva sus disgustos y su esfuerzo" asegura.

"Estamos aquí un rato, se trata de sobrevivir, nadie somos para tanto, lo digo muy enserio, esto no es falsa humildad. Cuando te das cuenta de eso empiezas a verte a ti desde detrás de ti y te ríes de ti un rato" nos cuenta.

Obra de teatro: Pedro Ruiz, mi vida es una anécdota

El próximo domingo 14 de mayo en el teatro Maravillas, realiza una función única "Pedro Ruiz: mi vida es una anécdota". "Este espectáculo es muy amable, muy sencillo, muy cordial, de anécdotas que e han pasado en la vida, pero no por presumir de mi vida, sino por explicar de una forma divertida que en el fondo a todos nos pasan las mismas cosas. Decía Oscar Wilde que "hagas lo que hagas te recordarán por una anécdota" asegura.

Estoy en un punto de la vida en que quiero concordia

Nos cuenta que está en un punto de su vida en que quiere concordia "porque el culpable de tu vida no merece tanto éxito". "Estamos muy enconados porque que uno piense distinto a ti, a tu amiga o a cualquier señor, eso no impide que nos podamos tomar una paella o lo que sea. Estamos demasiado enconados en tener razón, y la razón como dice mi amigo Eloy Arenas 'fulano se cargó de razón y ya no podía moverse'. Y podríamos decir que a veces la razón la carga el diablo" asegura en Julia en la onda.

"En este espectáculo cuento unas anécdotas muy divertidas. Todas ellas las cuento, las canto, las interpreto, con vídeos... en fin, cosas positivas y divertidas sobre todos nosotros" afirma.

Hizo la mili como voluntario

"Hice la mili como voluntario pero no juré bandera porque no me quería comprometer con según qué cosas. La hice voluntario para ser profesor de extensión cultural. Como era la única forma de elegir destino, la hice voluntario con 20 años y me quedé en Barcelona y la hice en intendencia, que era el cuerpo que menos tiros pegaba y bueno, hice 3 meses de campamento y luego pude enseñar a gente que no sabía leer ni escribir" nos cuenta Pedro Ruiz.

Pude enseñar a gente que no sabía leer ni escribir

Pedro Ruiz nos cuenta que su cabeza no para nunca, y nos dice que hay que tener más planes que vida. "Se tiene que morir uno lleno de planes. Hay que tener más planes que vida. Hay que tener en el horizonte muchos árboles que ver y si te quitas la zanahoria que el borrico tiene delante pues te paras" asegura.