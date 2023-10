Pastora Soler: "Tengo que pensar lo que hacer para celebrar los 30 años de carrera"

Pastora Soler nos habla de su álbum 'Libra' en 'Julia en la onda'. "Se llama 'Libra' porque soy libra, y soy muy libra. Yo creo que con la edad he visto rasgos que para mí tienen mucha importancia, otros no. Pero quizás eso del equilibrio para mí es muy importante. Quizás porque como he tenido que estar toda mi vida intentando equilibrar mi parte personal con la profesional al empezar tan pequeñita, a medida que pasan los años, pues para mí es como un poco mi ya mi religión" cuenta".

"Entonces este disco me salió, pues también muy equilibrado en cuanto a sonidos musicales, a canciones, a mensajes y por eso por eso tenía que ser 'Libra" asegura Pastora.

Sus inicios en el mundo de la música

"Nunca creía poder conseguir todo esto, porque cuando yo empecé a cantar, para mí era algo muy, muy vocacional. Ahora quizás hay mucha más información, yo en ese momento solamente quería cantar, me hacía feliz, pero yo era una niña muy tímida, no iba con ningún tipo de objetivo. Y a medida que ya iba introduciéndome en esto, pues veía la dificultad" asegura

Cuando yo empecé a cantar era algo muy vocacional

"Yo empecé un poco de manera profesional con quince años de la mano de Luis Sanz en el mundo de la copla e incluso ahí pues veía que esto era muy difícil. Por eso el pensar que el año que viene hace treinta años de ese primer disco, pues me llena de orgullo el poder decir que llevo treinta años dedicándome a lo que me ha gustado desde que era una niña pequeña" nos cuenta.

Llevo 30 años dedicándome a lo que me gusta

Salud mental

En los últimos años, son muchas las personas conocidas como actores, políticos, deportistas... que han confesado que van al psicólogo. Pero Pastora Soler, en 2014, fue una de las primeras que habló de salud mental.

Tuvo una especie de desmayo en pleno concierto y dijo: "no, no, esto es pánico escénico".

"Yo en ese momento tenía que contar, principalmente a mis seguidores, lo que me estaba ocurriendo y a raíz de ahí se armó muchísimo revuelo. Pero por eso, no se estaba acostumbrado a que alguien públicamente reconociera una debilidad. Y es verdad que aporté mi granito de arena, que se puede hablar un poco más abiertamente, aunque todavía creo que hay mucho camino por hacer. Pero sí es verdad que se ha normalizado en cierta manera el que todos podamos hablar abiertamente de nuestras inseguridades, nuestras debilidades, de que necesitamos terapia y de que hay que tratar la salud mental, porque sin salud mental no existe la otra" ha afirmado.

Su última conversación con Rocía Jurado

Nos cuenta que se ha acordado mucho de su última conversación con Rocío Jurado. "Bueno, Rocío Jurado es un gran referente, ella ha dejado tantas cosas... Además, para esta nuestra generación que seguimos bebiendo de ella, yo me pongo vídeos de ella y sigo aprendiendo, aunque aunque no esté aquí" afirma.

"Y es verdad que en sus últimos días me dio uno de los consejos más valiosos. Ella me decía que tenemos que cuidarnos, que entramos en este trabajo de que no nos alimentamos bien, de que no descansamos bien y al final pasa factura. Y ella me decía cuídate, o sea, come bien, tenemos que cuidar nuestra salud y eso es una de las cosas que más recuerdo siempre cuando entramos en gira" nos cuenta la cantante.

Despide la gira en Madrid

Pastora Soler convertirá el próximo 22 de octubre el Wizink Center de Madrid en un "teatro" para ofrecer un concierto que será el broche final de la gira de su último disco, que ya le ha llevado a actuar en Barcelona, Sevilla, Málaga o Mérida.

"Pues sí, toca descansar y volver a hacer un poquito a la vida. Y bueno, preparando el año que viene que cumpliremos treinta años de carrera" afirma Soler.

Vídeo completo de la entrevista