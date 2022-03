Natalia Verbeke: "me gusto mucho más ahora que hace 20 años"

Natalia Verbeke se convirtió en todo un símbolo generacional a principios del siglo XXI con películas como 'El hijo de la novia', 'Al otro lado de la cama' o 'Días de fútbol'. La "actriz de referencia del cine" de aquella época ha completado su carrera con decenas de producciones en la televisión, el cine o el teatro, donde ayer presentó 'Tercer cuerpo', la nueva obra que protagoniza y que interpretará en el Teatro Infanta Isabel, en Madrid hasta el 1 de mayo.

Sobre el estreno, la actriz asegura que "fue una función muy bonita", aunque reconoce que "tenía unos nervios de esos que le hacen plantearme por qué me hice actriz" y que crecen a medida que pasa el tiempo "por ser más consciente de la responsabilidad que tienes encima de un escenario".

El papel de Natalia Verbeke

Verbeke le da vida a una mujer que desea tener un hijo con formas "érroneas, absurdas y equivocadas" y, al igual que el resto de personajes, persiguen sus objetivos sin éxito "porque no saben cómo vivir".

La obra cuenta una historia múltiple de soledad, protagonizada por cinco personajes "que desean amar y ser amados, aunque no saben como". Los cinco tienen en común "la soledad que les une" y tienden a mentir por vergüenza. La producción invita a reflexionar sobre la vida y la forma que tenemos de afrontar los problemas mirando cómo lo hace el que tenemos al lado.

La actriz asegura que se gusta "mucho más ahora que hace 20 años", y aunque reconoce que le queda mucho por aprender, en estos últimos años admite haber aprendido "a aceptarme con mis errores porque no tengo que ser perfecta, a entender que no tengo por qué gustarle a todo el mundo al igual que yo no les quiero a todos".