Mario Viciosa: "Cuándo escuché la grabación de las ballenas boreales de Groenlandia me recordó a una canción de jazz"

Mario Viciosa, periodista y divulgador científico, acaba de publicar su primer libro 'Las ballenas cantan jazz'. El libro está compuesto de cartas a una extraterrestre imaginaria en las que intenta explicar nuestro mundo.

Mario destaca que el título del libro "en el fondo no es mío", es de una oceanógrafa llamada Kate Stafford, la cual se dedicó cuatro años a grabar el sonido de ballenas del norte de Groenlandia. Se dio cuenta con estas grabaciones que las ballenas jorobadas no suenan igual que las ballenas boreales de Groenlandia, ya que las jorobadas cantan música clásica y las ballenas boreales cantan jazz. Esta oceanógrafa sacó está conclusión usando patrones matemáticos.

En el libro Mario Viciosa dice que "sin arenas no tendríamos memoria" a lo que él explica que "nuestra tecnología actual sale del silicio, de la arena" y añade que "este material es muy disputado por qué hay que purificarlo y para alcanzar esos niveles de purificación apenas hay un puñado de empresas en todo el mundo, de ahí la famosa escasez de los chips".