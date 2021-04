María del Puy, sobre la nominación de El Agente Topo a los Oscar: "Solo con haber llegado aquí estamos satisfechas"

'El agente topo' es la única película española nominada a los Premios Oscar 2021 y competirá en la categoría Mejor Documental. Conversamos con una de sus productoras, María del Puy, que nos explica que para ellas haber sido nominadas ya es un logro y, aunque quieren ganar, "con esto ya están muy satisfechas".

Se trata de una coproducción entre España y Chile y en un primer momento iba a ser una película de espías, pero cuando el 'topo' se infiltró en una residencia de ancianos a investigar, vio que los ancianos que vivían allí tenían historias muy interesantes y era preferible hablar de ellas. Así, del Puy reivindica la importancia de la la guionista, Maite Alberdi, que ha puesto su seña de identidad: "Está muy presente, sobre todo su humor".

Relata que este proyecto surgió en 2017 durante el Foro de Coproducción, donde conoció al 'topo' y vio que el documental podría tener mucho éxito.

Es su segunda nominación a los Oscar

No es la primera vez que está nominada a los Oscar, ya que ya lo estuvo con 'Madre', donde no pudo llevarse este premio, pero sí el Goya. Aclara que conseguir esta estatuilla es "muy complicado", pero no pierden la esperanza.

La productora nos habla de otros proyectos como 'Anatomía de un dandy', que trata sobre la figura de Francisco Umbral y reconoce que "le extrañaba que no hubiera una película sobre él". Contaron con el apoyo de su mujer, María España, que fue muy colaborativa e incluso les permitió estar en su casa para buscar información sobre él.

"Todavía hay un techo de cristal en el mundo de la producción"

Además, del Puy reivindica la presencia de las mujeres en el mundo de la producción y cree que "todavía hay un techo de cristal que romper", aunque cada vez empieza a verse a más mujeres en estos puestos de responsabilidad. Añade que su papel no es un únicamente buscar financiación, sino también buscar ideas y acompañar a la producción durante todo el proceso.