León de Aranoa, sobre la crítica de Agustín Almodóvar a la Academia por la selección española a los Oscar: "Es una falta de respeto"

Dos días y unas elecciones autonómicas después de la celebración de la gran fiesta del cine español, los premios Goya 2022, los primeros que transcurren de vuelta a una normalidad parecida a la de antaño, continúan dando de qué hablar . La gala, que citó a infinidad de personalidades del mundo de la interpretación, la música y la política, entre otros, transcurrió en el 'Palau de les Arts' de Valencia, la ciudad cuna del mítico director y guionista español Luis García Berlanga, al que Dani de la Torre, director de la gala, quiso dedicarle una gran parte de la cita.

'El Buen Patrón', 'Maixabel', 'Libertad', 'Madres Paralelas' y 'Mediterráneo' fueron las cinco producciones seleccionadas como candidatas a mejor película, pero tan solo una de ellas, la primera, dirigida por el director Fernando León de Aranoa, fue la ganadora del galardón y de hasta otros cinco premios más de los veinte a los que optaba. Por su parte 'Maixabel', dirigida por Icíar Bollaín y protagonizada por Blanca Portillo, ganó hasta tres cabezones, entre los que figura el premio a la Mejor Interpretación Femenina de Portillo.

Una de las grandes sorpresas fue la irrupción de 'Las Leyes de la Frontera', que se hizo con cinco de los seis premios en los que figuraba como candidata, entre los que se encuentra el galardón al Mejor Guion Adaptado que recogió su director, Daniel Monzón, junto a Jorge Guerricaechevarría.

En 'Julia en la Onda' y aún con resaca de los Goya, hablamos con varios de los protagonistas de una de las galas de entregas de premios más importantes y prestigiosas de la cultura española en el año de la recuperación de nuestro cine.

La dirección de Dani De la Torre

La gala, que según ha recalcado nuestra Julia Otero, "tuvo un gran toque gallego", estuvo dirigida por Dani De la Torre, que unió a varias personalidades gallegas procedentes de un sitio del que, según el director, "solo puede salir talento". El hombre que estuvo a los mandos de las más de tres horas que duró la cita nos ha confesado que "fue todo un privilegio dirigir este acercamiento del cine español a la gente y esta fiesta para los nominados" en unos tiempos que, destaca "no están siendo nada fáciles para el sector". En total, más de 2 millones de espectadores siguieron la gala por TVE, alcanzando cifras de 2019, algo que, según reconoce De la Torre, "es maravilloso para el cine español y su proyección al público".

Desde las primos iniciales a las secuencias que separaban unos premios de otros, pasando por las canciones seleccionadas y los planos de los galardonados estuvieron más que pensados y meditados por su director, que se muestra satisfecho por el trabajo realizado. Sobre la polémica primera actuación, que agrupó a las actrices Cristina Castaño y Jedet y a la cantante Bebe cantando el mítico 'Libre' de Nino Bravo, el director nos confiesa que "estaba pensada para ser imperfecta y traer un himno después de los tiempos tan difíciles que hemos pasado".

'Las Leyes de la Frontera', la gran sorpresa de la noche

Y en una noche llena de sorpresas, la gran campanada la dio 'Leyes de la Frontera', que en la primera hora vio cómo le llovían premios, hasta cinco que se llevó en total, en algunas categorías en las que no partía como favorita. Su director, Daniel Monzón, buen conocedor y amigo de este programa, reconoce que "fue una maravilla, especialmente el premio que ganó Chechu Salgado, también gallego, al Mejor Actor Revelación".

El director nos ha confesado que no tiene redes sociales y ha preferido mantenerse al margen de las críticas a la gala, aunque reconoce que "dedicándonos al entretenimiento es verdad que deberíamos buscar la forma de hacerla un poquito más ágil, aunque es muy difícil al entregar tantos premios".

'El Buen Patrón', una película de récord

La gran triunfadora de la noche, que además partía como favorita fue 'El Buen Patrón', el largometraje dirigido por Fernando León de Aranoa que ganó seis de los veinte premios a los que optaba, toda una cifra de récord en la historia de los premios. La noche del sábado fue para ellos toda una montaña rusa de emociones, ya que, a mitad de la gala, habían perdido todas las categorías que se habían repartido hasta el momento. Sin embargo, a partir de ese momento fue todo un no parar de reconocimientos, especialmente para su director, que subió a recoger el premio a Mejor Guion Original, Mejor Dirección y Mejor Película.

León de Aranoa nos ha confesado que vivió la gala con mucha tensión, "tenía claro que había muchas categorías técnicas donde había películas que tenían muchas opciones", además de que "aunque optábamos a muchos, ya sabía que el mejor escenario era el que vivimos con seis galardones". De esos seis, el director reconoce que uno de los que más ilusión le hizo fue el que recibió Zeltia Montes por la Mejor Música Original, ya que fue "muy merecido por la dificultad de plasmar todos los mensajes de la película".

A nivel personal, comenta que el momento de salir al escenario al recibir el premio al Mejor Guion Original "cuando el público no paraba de aplaudir, me emocionó mucho". El guion de la película, que el director lleva elaborando desde hace diez años, esta basado en la publicación de la reforma laboral del PP en el año 2012, la cual este año ha sido modificada por la ministra Yolanda Díaz que, junto al presidente, se encontraba en el patio de butacas durante el discurso de los ganadores de los premios que cosechó su producción, incluso durante el del propio director.

Las polémicas de la gala

Sobre la polémica de que fuera Jaume Raures, el magnate catalán que despidió a más de un centenar de trabajadores de diario 'Público' sin pagarles lo que les debía, el encargado junto al resto del equipo de recoger un premio a una película con tanta crítica social, León de Aranoa confiesa que "mi relación personal con él siempre ha sido estupenda".

Otra de las cuestiones que también ha causado controversia, especialmente sembrada por Agustín Almodóvar, productor de cine y hermano del mítico director, ha sido el método de elección por parte de la Academia de Cine para elegir la película que acude en representación de España a los Oscar, y que, este año ha dejado a la producción de Almodóvar, 'Madres Paralelas', fuera de la lista. Sobre esta cuestión, León de Aranoa asegura que "es bastante oportuno que lo hagan en el año cuando su película no es la seleccionada y en un fin de semana de reclamo como es el de la celebración de unos premios que no les ha dado el protagonismo que esperaban." Asimismo, el director se muestra tajante: "este tipo de cuestionamientos me parecen una falta de respeto a la Academia" y, asegura que "todo ha sido un cúmulo de errores, tanto de timing como de fondo".

La alegría de Blanca Portillo

La noche nos dejó a grandes protagonistas, entre los que se encuentra la grandísima actriz Blanca Portillo, que este fin de semana ha cosechado su primer premio Goya a la Mejor Interpretación Femenina por su papel en 'Maixabel'. La actriz se ha mostrado muy agradecida por las felicitaciones, y ha confesado que "ha sido una de las cosas más bonitas que le ha pasado por todo lo que ha envuelto a su galardón y a la historia que hay detrás".

El premio, que le ha llegado tras tres nominaciones en ediciones anteriores, galardona la historia que la directora Icíar Bollaín adaptó del relato de la viuda del político socialista Juan María Járegui, asesinado por ETA en el año 2000, y que se ha ganado múltiples reconocimientos de la crítica.