Laura Rodríguez, directora de MSC en España y Portugal: "Cada vez más empresas tienen políticas de pesca sostenible"

La Navidad es uno de los momentos del año en el que más pescado consumimos. Más allá del precio, es importante asegurarse de que el producto que compramos no está contribuyendo al agotamiento de los mares.

Laura Rodríguez Zugasti es la directora de Marine Stewardship Council (MSC) en España y Portugal, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es certificar que el pescado que consumimos es de pesca sostenible.

MSC trabaja con pesquerías, científicos e industria para garantizar que la pesca en nuestros océanos sea respetuosa con el medio ambiente y, además de facilitar que el consumidor identifique los productos que vienen de la pesca sostenible. Para ello, a la hora de comprar pescado o marisco en el supermercado, debemos fijarnos que lleve el sello azul de MSC.

Qué es la pesca sostenible

Laura Rodríguez Zugasti explica que la pesca sostenible es entender que "el derecho a pescar conlleva cuidar los recursos marinos para el futuro". Esto implica evitar la sobrepesca, manteniendo la población de peces en buen estado de abundancia para que puedan reproducir de forma adecuada y renovándose constantemente.

Qué porcentaje de pescado llevado el sello azul

La directora de MSC señala que, a nivel mundial, "el 19% de la pesca está capturada bajo la certificación de MSC". Sin embargo, respecto a comercialización en España, "menos del 2% del pescado que se vende lleva el sello azul".

Esto se debe, en parte, a que gran parte del pescado certificado se exporta., aunque, "cada vez son más las empresas que tienen políticas de pesca sostenible", señala Laura.

No obstante, los datos siguen siendo preocupantes: un tercio de las poblaciones de peces están sobreexplotadas.

Cómo saber si el pescado que compramos está certificado

A la hora de ir al supermercado, el consumidor debe mirar siempre el etiquetado y desconfiar de los productos muy baratos. "El atún no puede valer 1 euro porque no es lo que cuesta. Muchos de los productos que consumimos no reflejan el coste ambiental", advierte Laura.

La directora de MSC en España apunta, además, que el consumo de pescado "está bajando entre los jóvenes y las familias con hijos" y recuerda la importancia de "mantener el pescado en la dieta": "Es una proteína muy importante".

La clave del éxito de la pesca con respeto en Euskadi

Laura señala que "hay un compromiso cada vez mayor desde todo el sector pesquero", y en el caso de Euskadi "desde el inicio entendió que la sostenibilidad era una práctica que merecía la pena".

"Desde la Administración Pública se está impulsando y hay una industria de productos del mar que apoya la sostenibilidad", explica.

Por último, Laura señala que los estándares de MSC para la pesca sostenible y trazabilidad de los productos pesqueros sostenibles con certificación, "son difíciles" de pasar. No cualquiera puede obtener el sello.

"Son auditores externos, totalmente transparentes y los informes son públicos", aclara. Por ello, como explican en su página web, "cuando un producto pesquero lleva el sello azul quiere decir de que procede de una pesquería sostenible que cumple con el Estándar de Pesquerías de MSC y de que, a su vez, las empresas que lo comercializan cumplen con nuestro Estándar de Cadena de Custodia en materia de trazabilidad".