Josu Erkoreka, consejero y portavoz del Gobierno vasco: "Sin duda alguna cumplimos los requisitos para pasar de fase"

Josu Erkoreka (PNV), consejero y portavoz en el Gobierno vasco, considera que "los agravios son parte del juego político y muy recurrentes". Erkoreka, en los micrófonos de Julia en la Onda, ha aseverado: "Cuando los sistemas hospitalarios de algunas autonomías estaban colapsados, nosotros nunca llegamos a estar totalmente colapsados. Hicimos un esfuerzo organizativo para ampliar nuestra capacidad de respuesta e incrementamos lo necesario los servicios". "Es más, llegamos a donar respiradores", añade.

"En la sociedad vasca nadie pone en duda este asunto, creo que el agravio de otras autonomías es forzado. Cada cual defiende sus posiciones políticas como puede, pero no es aconsejable justificar las situaciones propias culpando a los demás", reflexiona Erkoreka.

"No todo el mundo comprende que seamos restrictivos en algunos aspectos pese a que pasáramos de fase, no queremos abrir la mano y que eso suponga no progresar a la segunda fase", dice Erkoreka. En el País Vasco no se han permitido las reuniones de hasta diez personas en un domicilio. "Nosotros hemos interpretado la norma diferente, entendemos que afectaba a la libertad de circulación, no de reunión y concentración. Nosotros permitimos, por ejemplo, que hasta diez personas circulen en bicicleta respetando las distancias", asegura.

Sobre la vuelta de los alumnos vascos a las aulas, considera que "si se propician las condiciones de seguridad e higiene" puedan regresar de manera presencial el 18 de mayo. Eso sí, los alumnos de cursos que considera cruciales como 4º de la ESO, 2º de Bachillerato o 2º curso de un ciclo de formación. "Creemos que es una decisión que beneficia al alumnado", argumenta.

Acerca de la cogobernanza, opina que ERC no apoyó la prórroga del estado de alarma, supone que la proximación electoral marca la posición de cada grupo parlamentario". "No puedo hablar en nombre del PNV porque ahora soy portavoz de un Gobierno de coalición, pero creo que Ciudadanos haya alcanzado un acuerdo no deba inquietar a ningún partido nacionalista para seguir trenzando acuerdos con el Ejecutivo central siempre los planteamientos sean acogidos y que la interlocución sea leal", reflexiona.

Acerca de la celebración de las elecciones en Euskadi, asegura que el Lehendakari se reunirá "este jueves" con el resto de formaciones para poner una fecha. Aunque apunta que julio, por la característica del virus, puede ser la opción preferente. ¿Votaría el PNV una nueva prórroga del estado de alarma? "Estoy un poco alejado de los dimes y diretes del Congreso, no puedo responderle", asegura.