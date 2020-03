Jordi Évole: "El Papa habla por responsabilidad, hacerlo con una parroquia como la española lo considera necesario"

Jordi Évole ha vuelto a entrevistar al Papa , esta vez por el coronavirus . “Le envíe un email y aceptó de un día para otro”. Considera que concede la entrevista “ por responsabilidad ”, “lo considera necesario”. En su programa de este domingo, también habla con personas anónimas que se enfrentan cada día al coronavirus. “ No somos conscientes de la cantidad de hormiguitas que no vemos y que hacen que podamos estar confinaditos en casa y que podamos ir a buscar nuestro puto papel higiénico y nuestra puta cervecita al supermercado ”.

Pero el programa aborda más temas, “hablamos con una médico contagiada, con una limpiadora, y una camionera que me rompió”. Explica que a esta última protagonista “la conocimos el año pasado en una área de servicio. Hemos vuelto a hablar con ella, me la he encontrado con un tono de voz muy bajo. Al explicarme lo que le pasaba... no somos conscientes de la cantidad de hormiguitas que no vemos y que hacen que estemos confinaditosm y que vayamos al buscar nuestro ¡puto papel higiénico y nuestra puta cervecita al supermercado!”. “¡A ver si abrimos los ojos y nos damos cuenta de los importante que son esas personas!”.