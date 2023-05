Jon Sistiaga sobre 'El amo de la noche': "Tengo clara una cosa y es que entre todos juntos no hacen uno bueno"

El periodista Jon Sistiaga ha estado en todas las guerras, le detuvieron una vez las tropas serbias entre Kósovo y la República de Macedonia. Estuvo en Irak con el cámara de televisión José Couso (que fue asesinado y falleció en sus brazos).

Ahora Jon ha cambiado los campos de batalla por esta selva de Mallorca, la Mallorca turística digamos, para contarnos en un podcast de Sonora la historia de 'El amo de la noche', la trama que protagonizó el empresario balear Bartolomé Cursach.

"A Bartolomé Cursach le hemos llamado 'el amo de la noche' en este documental sonoro. Es un tipo que llegó a controlar toda la noche mallorquina, o la mayor parte. Esto no lo hace ni malo ni bueno, es decir, es un tipo que trabaja en la noche, un empresario nocturno como hay muchos (me da igual en Marbella, en Barcelona, Madrid...) pero se le acusó de utilizar unas prácticas no muy honestas y probablemente hasta mafiosas para lograr el control absoluto de esa noche. Es decir, si le ponían una discoteca al lado de su mayor discoteca pues al final esa otra discoteca no salía adelante. ¿Cómo? las acusaciones eran pues que utilizaba a la Policía Municipal para freírlos a multas, inspecciones... El caso es que ha resultado absuelto él y toda su gente. No se han demostrado las acusaciones y por tanto si no había pruebas no había delitos" afirma Sistiaga".

"Ahora en estos momentos los que nos estén escuchando en Mallorca estarán pensando un poco lo mismo. La mitad de la población piensa que es un mafioso que se ha ido de rositas, y la otra mitad piensa que es un empresario honesto que da empleo a mucha gente" nos cuenta.

Delincuente desalmado o empresario valiente

"Lo primero que detecte cuando aparecí por allí para hacer contactos y valorar si era posible hacer un documental, era la enorme polarización que producía la figura de este hombre y sobre todo polarización mediática que al final es la que polariza a la sociedad también ¿no?. Entonces los medios se habían dividido entre 'es un mafioso' y 'se le está atacando', entonces para mi era, como periodista, primero llegar allí y tratar de mantener esa neutralidad que se le pide a un periodista. No voy a hablar de objetividad porque ya sabemos que eso no existe, una neutralidad exquisita que era muy difícil hacerla porque todo el mundo se atacaban entre ellos con una virulencia sospechosa. Entonces al final, hay una verdad judicial por el momento, este señor ha salido absuelto porque no se ha demostrado nada" afirma Jon.

La gente que aparece en este podcast ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, y tengo clara una cosa y es que entre todos juntos no hacen uno bueno

'El amo de la noche', podcast en Soonora

Nos cuenta que 'El amo de la noche' es "una historia que podría ser de ficción, es un thriller, es una novela negra, es una película policiaca, es una serie de mafiosos, es una historia sobre corruptos y no es nada de eso a la vez".