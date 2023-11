Ismael Serrano bromea tras convertirse en protagonista de la investidura: "Esperaba un ministerio cuanto menos"

El cantautor Ismael Serrano aseguró este miércoles estar "flipando" tras haber sido "citado sin citar" durante un rifirrafe entre el candidato y presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en torno a una cita de Antonio Machado "erróneamente" atribuida. "Es un poco heavy", señaló el cantautor. Por ello en Julia en la onda hablamos con Ismael Serrano,

Ismael nos cuenta que cuando le nombraron no estaba viendo el debate de investidura. "Yo estaba en el estudio, estaba grabando y salí un momento del estudio y dio la casualidad de que un twittero cayó en la cuenta de que habían atribuido a Machado una frase que era mía, que yo recito en la presentación de una canción en la grabación de un disco en vivo allá por el 2003" asegura.

Esperaba un ministerio o una secretaría de Estado cuanto menos

"Entonces enseguida escribí ese tuit. Pero me pareció gracioso aparecer en el debate de investidura. Luego ya estuve más pendiente del debate cuando me empezaron a llamar amigos, familiares...", nos cuenta.

Su nombre va a figurar en el diario de sesiones para la posteridad

Respecto a las repercusiones que puede tener para su carrera ha bromeado diciendo "esperaba un ministerio o una secretaría de Estado cuanto menos".

Ahora estoy en plena gira

"No sé hasta qué punto este tipo de cosas pueden influir en mi carrera. Yo estoy ahora en plena gira, acabo de llegar de Argentina y me voy el miércoles. La semana que viene me voy a México", ha dicho.

Ismael Serrano ante la disputa de Sánchez y Feijóo por Machado

Pedro Sánchez hizo referencia en su discurso de investidura a un poema de Antonio Machado que corresponde a su obra 'Hoy es siempre todavía'. Posteriormente, el líder del PP afeó al candidato socialista que no ha comentado la cita completa de la frase.

"No le ha hecho ningún favor a don Antonio. Hasta en las citas miente usted", comentó ante las risas de la bancada popular, a lo que añadió la parte "omitida": "Omite 'y ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos'. Esta es la cita completa".

No obstante, el añadido al que hacía referencia Feijóo no pertenecía a Antonio Machado, sino a Ismael Serrano, como reclamó el propio cantautor en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción 'Ahora' en la grabación de un concierto en vivo (Principio de incertidumbre)", escribió Serrano en Twitter.

Vídeo del momento

Todo parecía olvidado con los aplausos de los populares, pero cuando Sánchez replicó a Feijóo, contestó al presidente del Partido Popular. "Me acaba de pasar un colaborador que la cita es válido. El añadido que usted ha hecho desde esta tribuna fue un añadido del cantautor Ismael Serrano a la cita de Antonio Machado".