Ignacio Aguado: "Lo que propone Sánchez es que los autónomos se endeuden todavía más"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha explicado en Julia en la onda que, si no hay ingresos durante la crisis del coronavirus , no tiene sentido que los autónomos tengan que seguir pagando su cuota. Por ello, Aguado considera que la moratoria del Gobierno es solo "un alivio para ahora mismo".

Ignacio Aguado ha hablado en Julia en la onda de su propuesta para que la Comunidad de Madrid asuma la cuota de los autónomos durante la crisis del coronavirus. "Podemos aprobar ayudas directas para que los afectados tengan esa cantidad correspondiente en su cuenta. Supone un gran esfuerzo presupuestario, pero si la Administración debe hacer ese esfuerzo, es ahora".

Por ello, el vicepresidente critica la decisión del Gobierno de aprobar una moratoria en el pago de la cuota de autónomos. "Los más de tres millones de autónomos esperaban una suspensión de la cuota, no una moratoria. Lo que propone Sánchez es que los autónomos se endeuden todavía más. Es un alivio para ahora, pero habrá autónomos que no puedan superar esta crisis".

Sobre su propuesta, afirma que la trasladará al Consejo de Gobierno para Madrid para tratar de que salga adelante: "Merece la pena poner ayudas directa para que lo asumamos. Estos costes fijos se van acumulando y todo puede hacer que sea insostenible para ciertos autónomos".

"No es una crisis financiera, sino de demanda. No tiene sentido que, no habiendo ingresos, los autónomos tengan que seguir pagando las cuotas", ha añadido Aguado, que considera que habrá que añadir unos requisitos para ver cuántos autónomos se pueden acoger a esa supuesta ayuda: "La idea es que se acojan lo antes posible. Esto tiene que acordarse entre dos, la decisión debe ir al Consejo de Gobierno. Ya que el Gobierno no ha actuado, tenemos que actuar como Comunidad de Madrid".

Además, Aguado ha afirmado que las competencias de las residencias de mayores "no se han quitado a nadie", sino que se derivan a Sanidad porque "había que medicalizar estas residencias": "Ninguna está diseñada para atender una crisis de esta magnitud".

Por último, ha criticado la tardanza del Gobierno en publicar el BOE del pasado domingo y ha reconocido que habrá que "revisar" ciertos aspectos del sistema sanitario: "Desde que entré a la Asamblea de Madrid hemos conseguido elevar a 800 millones de euros el presupuesto de Sanidad, un récord hasta ahora. Pero ningún sistema sanitario del mundo está preparado para una crisis así. Nadie se imaginaba que esto pudiera ocurrir y estoy orgulloso de cómo se está actuando en la Comunidad de Madrid".

