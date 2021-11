El homenaje a Chicho Ibañez Serrador que presentan las nuevas "Historias para no dormir"

Hablar de la historia de la televisión es sinónimo inexorable de hacerlo también del director de cine uruguayo Chicho Ibañez Serrador, uno de los grandes padres del cine fantástico y de terror con marca España. Durante su carrera también produjo numerosos programas de televisión para Televisión Española, como “Un, dos, tres… responda otra vez”, “Historia de la frivolidad” o sus míticas “Historias para no dormir”. De éstas últimas se han realizado cuatro remakes que se estrenan el 4 de noviembre en la plataforma bajo demanda de series y películas Amazon Prime Video. 55 años después de su estreno en 1966, los directores Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y Paula Ortiz, dirigirán los reboots de las historias de Chicho, quien se inspiró en los textos de Allan Poe para construir sus tramas. En “Julia en la Onda”, hablamos con Plaza y Ortiz desde la Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donosti, donde se han proyectado los cortometrajes con público en las salas.

La proyección, en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donosti

Para Paco Plaza, ver proyectadas las historias en la pantalla de cine cuando están producidas para verlas en televisión “ha sido una experiencia muy gratificante, y más delante de un público que es afín al cine de género”. Tanto él como Paula Ortiz no habían nacido cuando se estrenaron en la pequeña pantalla, pero, con los años, ambos han conseguido conservar "un recuerdo icónico” de las historias de Chicho, “que dejaron impronta en el imaginario colectivo, incluso aunque no lo viviéramos en el momento per se”.

Un reflejo de la sociedad actual

Mucho tiempo ha pasado desde aquellos mediados de los años 60, pero estas nuevas “Historias para no dormir” han conseguido mantener la esencia de entonces, y también hacer “un barniz de este 2021 y del cambio que hemos vivido como país”. Ambos sostienen que “ahora somos muy diferentes, especialmente en el ámbito superficial y en la velocidad de consumo, pero, a la vez, somos iguales, porque mantenemos las inseguridades, los miedos y los abismos que antes nos atormentaban”. Estos “miedos atómicos” son los que, según Ortiz, “hacen funcionar a las historias de terror”.

"El asfalto" de Paula Ortiz

La historia que versiona Paula es “El asfalto”, el mítico capítulo en el que un repartidor de comida a domicilio se engancha con su bicicleta en el asfalto de la ciudad en la que vive, que posteriormente se le traga sin llamar la atención de nadie. Para la cineasta, se trata de “una fábula simple y atroz de terror existencial que hace una relectura de la sociedad actual, que es más compleja y tiene unos espectadores más sofisticados”. Para ella, esta historia es “un símbolo que tiene varios símiles con la actualidad, como cuando alguien desaparece sin aviso ante la inacción de la sociedad que lo observa y que cuando ya se da cuenta de lo que ocurre no puede hacer nada” .

"Freddy", de Paco Plaza

La de Paco es la conocida “Freddy”, una historia que cuenta la vida de un actor mediocre que ve encuentra en un muñeco el vehículo de su inconsciente para realizar cosas que él se ve incapaz de hacer. Según Sanz, “tiene un símil con la esquizofrenia basándose en la construcción de personalidades paralelas en redes sociales” y que, al igual que el resto de capítulos, “utiliza el terror como vehículo para reflexionar sobre temas candentes en la sociedad”.

La trayectoria de Chicho

Sobre la trayectoria cinematográfica de Chicho aseguran que “la cultura popular desconoce un poco la faceta de cineasta de oficio que tuvo el director, ya que no se ha conseguido reconocer del todo su capacidad transversal de contar historias”. Sin embargo, el legado cinematográfico que dejó el cineasta tras su fallecimiento en 2019 les ha hecho ver el terror como “uno de los terrenos más apasionantes donde poder descubrir tus propios límites”.